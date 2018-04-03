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В Забайкалье построят восемь спортплощадок по программе развития сел

В стране
3 апреля, 6:36 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 3, апреля. /ТАСС

На реализацию проектов из федерального и регионального бюджетов выделят 22,5 млн рублей

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ЧИТА, 3 апреля. /ТАСС/. Восемь спортивных площадок построят в 2018 году в Забайкальском крае по государственной программе устойчивого развития сельских территорий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"Строительство спортивных площадок запланировано в селах Курулга, Александровский Завод, Знаменка, Цаган-Челутай, Даурия, Усть-Обор, Кыра и Казаново. На эти цели из федерального бюджета будут выделены 2,5 млн рублей, из регионального - 20 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Выбранные села находятся в разных районах края. В их числе есть и райцентры - Александровский Завод и Кыра. В этих селах в общей сложности проживают около 16,5 тыс. человек.

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