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В Ростове оштрафовали отели, которые завысили цены на время ЧМ-2018

В стране
3 апреля, 10:14 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, апреля. /ТАСС

Штраф составил более 1 млн рублей

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области возбудило более 60 административных дел в отношении отелей и гостиниц, завысивших цены на период проведения ЧМ-2018. Они оштрафовали на более чем 1 млн рублей, сообщили ТАСС в отделе защиты прав потребителей управления.

"В ходе проведения мероприятий по надзору были выявлены хозяйствующие субъекты, завышавшие предельно установленные цены, в отношении которых возбуждено 66 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения 36 дел вынесены постановления о назначении административного наказания, наложено штрафов на общую сумму более 1 млн рублей. Остальные дела находятся в стадии рассмотрения", - пояснили в управлении.

По данным Роспотребнадзора, сейчас подано 36 исковых заявлений к юридическим лицам, в отношении которых выявили факты завышения цен. Одно исковое заявление суд удовлетворил. Кроме того, выявили отели, оказывающие услуги без соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возбудили 51 административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ ("Нарушение порядка ценообразования") по фактам превышения максимально допустимой стоимости гостиничного обслуживания. По информации ростовского регионального управления Роспотребнадзора, минимальное завышение цен в гостиницах региона составило 60 рублей, максимальное - 25,99 тыс. рублей.

В феврале Ростуризм опубликовал очередной список отелей, завышающих цены на размещение в период ЧМ-2018. В него вошли 69 отелей и гостиниц, в том числе гостиница "Лабиринт" в городе Батайске Ростовской области. Ранее, в конце января, опубликовали первый список, в котором фигурировала 41 гостиница, в том числе 14 отелей из Ростовской области. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, большинство гостиниц из первого списка, попавших в черный список в январе, уже устранили выявленные нарушения и снизили цены. 

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