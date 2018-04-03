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Северный флот подготовил 18 групп саперов для борьбы с паводками

В стране
3 апреля, 12:35 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 3, апреля. /ТАСС

Кроме того, специалисты будут заниматься утилизацией найденных боеприпасов

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МУРМАНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Северный флот подготовил 18 специальных групп саперов, которым во время паводка предстоит бороться с ледовыми заторами на реках. Как во вторник сообщает пресс-служба флота, они также будут заниматься утилизацией найденных боеприпасов.

"Всего было подготовлено 18 специальных групп саперов, предназначенных для утилизации взрывоопасных предметов и борьбы с ледовыми заторами", - сказали на флоте.

На одном из полигонов в Мурманской области в районе поселка Щукозеро прошел учебно-методический сбор с личным составом саперных подвижных групп разминирования.

Военнослужащие отработали действия по проведению инженерной разведки на местности, подготовке взрывоопасных объектов к разрушению подрывным способом, а также осуществили практические подрывы различных учебных взрывоопасных предметов. В мероприятии приняли участие саперы арктической и отдельной мотострелковой бригад, соединения морской пехоты, отдельного морского инженерного батальона, а также саперы отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсантами подводных сил флота.

Ежегодно саперы подвижных групп разминирования флота занимаются инженерной очисткой участков местности на территории Мурманской области, где проходили бои времен Великой Отечественной войны.

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