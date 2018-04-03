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Шумозащитные экраны вдоль дороги к Крымскому мосту в районе Керчи установят к маю

В стране
3 апреля, 12:57 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, апреля. /ТАСС

Всего установят восемь шумозащитных экранов общей протяженностью более четырех километров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Шумозащитные экраны вдоль автомобильной трассы в районе Керчи, ведущей к Крымскому мосту, установят до майских праздников, сообщил во вторник глава Госкомитета дорожного хозяйства региона Сергей Карпов.

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"Мероприятия по установке шумозащитных экранов на крымском автоподходе к транспортному переходу через Керченский пролив будут завершены до майских праздников", - приводят слова Карпова в пресс-службе Госкомитета. Всего установят восемь шумозащитных экранов общей протяженностью более четырех километров, два из них - на основной части трассы, еще четыре защитят от шума жильцов домов на шоссе Героев Сталинграда в Керчи. Кроме того, два экрана смонтируют у школы и детского сада.

Ранее генеральный подрядчик строительства трассы установил шумозащитные стекла в многоквартирных домах и образовательных учреждениях, расположенных на шоссе Героев Сталинграда.

Мост в Крым - самый длинный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 километров.

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В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ сейчас рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив.

На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

Ведущую к Крымскому мосту автомобильную трассу строят в районе Керчи. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым, генподрядчиком - АО "ВАД". Протяженность дороги - 8,6 километра с четырьмя полосами движения. Пропускная способность - 40 тыс. автомобилей в сутки.

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