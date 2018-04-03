Ледовые переправы в Архангельской области начали закрывать на две недели позже, чем обычно

АРХАНГЕЛЬСК, 3 апреля. /ТАСС/. Первые в 2018 году в Архангельской области ледовые переправы закрыли в городе Котласе и Холмогорском районе в связи с потеплением. Из-за морозного марта движение начали перекрывать на две недели позже, чем обычно, сообщил ТАСС во вторник начальник отдела безопасности на водных объектах регионального управления МЧС Евгений Хозяинов.

"Закрыты две транспортные переправы в Котласе через [реку] Вычегду и в Холмогорском районе через Северную Двину в связи с потеплением. Обычно массово переправы начинали закрываться в третьей декаде марта, в этом году все сроки значительно сдвинулись. В прошлом году на 4 апреля было закрыто уже 102 переправы", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что на переправах запрещено движение автотранспорта, пешеходы пока могут пользоваться ледовым переходом через реку. В южных районах области уменьшена грузоподъемность большей части транспортных переправ с 25 до 5 тонн, снижена грузоподъемность переправ и в северных районах.

Дежурный синоптик Севгидромета Вера Красильникова сообщила ТАСС, что в регионе началось потепление, в южных районах, в том числе в Котласе, температура до 10 апреля может подниматься днем до плюс 10 градусов. "Можно говорить, что в области началась весна. Потепление, правда, будет непостоянным, с затоками холода, в некоторые дни могут быть слабые морозы, но весенний процесс пошел. Март в регионе был на 4-6 градусов холоднее нормы, такой март бывает примерно раз в пять лет", - пояснила она.

Всего в регионе зимой 2017-2018 годов работали 132 переправы, из них 102 транспортных. Переправы из-за теплых декабря и начала января открылись на месяц позднее обычных сроков.