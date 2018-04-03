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Минсельхоз зарегистрировал выведенную в Ленобласти гладкошерстную породу овец

В стране
3 апреля, 15:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, апреля. /ТАСС

По словам представителей хозяйства, заказы на катумских овец уже поступают из многих регионов России

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России зарегистрировало новую породу овец - катумскую, выведенную в Ленинградской области, сообщила во вторник в пресс-служба правительства региона. Нахождение породы в госреестре дает право размножать, ввозить, сертифицировать и реализовывать племенной материал породы на территории России.

"Комиссия по испытанию и охране селекционных достижений в животноводстве департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ признала селекционным достижением и рекомендовала включить в государственный реестр новую породу овец - катумскую", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области.

Катумских овец вывели путем скрещивания популярной на Северо-Западе романовской породы и американских гладкошерстных баранов породы катадин, рассказали ТАСС в пресс-службе комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. "С 1990-х годов этих овец скрещивали, укрепили породу, и сейчас получили породное свидетельство", - пояснили в комитете.

Катумская порода относится к мясному направлению, она гладкошерстная, не требующая стрижки. Гладкошерстные овцы хорошо переносят влажный климат, в то же время животные комфортно чувствуют себя в зимние холода за счет подшерстка, они устойчивы к болезням.

Новую породу специально создали для разведения в условиях Северо-Запада. Как рассказали ТАСС в сельскохозяйственном предприятии "Катумы", которое вывело новую породу, сейчас они содержат около трех тысяч таких овец. Заказы на приобретение катумских овец, по словам представителей хозяйства, "поступают из многих регионов России - от Дальнего Востока до Кабардино-Балкарии". По данным областного комитета по агропромышленному комплексу, интерес к новой породе уже проявили иностранные коллеги.

Выведение новых видов

Ленинградская область располагает научно-практической базой сельского хозяйства, которая позволяет селекционерам вести регулярную научную работу и регистрировать новые породы, типы и виды животных и растений. В 2017 году в государственный реестр селекционных достижений внесли выведенный в регионе новый сорт картофеля "Гусар", также подали заявка на признание новой породы рыбы "Ропшинская золотая".

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