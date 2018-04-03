Работающих на "дальневосточных гектарах" предложат освободить от налогов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в ближайшее два месяца планирует выдвинуть инициативу по установлению юридического статуса самозанятых на "дальневосточном гектаре" и освобождения их от налогов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор АРЧК Валентин Тимаков.

"Тридцать процентов [трудоспособного] населения [России], по данным Минтруда, находятся в "серой зоне" - они не платят налоги и не вовлечены в трудовую активность. Давайте выведем этих людей из тени и юридически установим самозанятость на "дальневосточном гектаре". Мы предложим закон о самозанятости и гектар - как площадку для разворачивания такого закона. Мы считаем, что для тех, кто занимается выращиванием своей продукции не должно быть налогов", - сказал Тимаков в кулуарах IV Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в Южно-Сахалинске.

Он добавил, что об этих и других новых предложениях по "дальневосточному гектару" агентство объявит в течение двух месяцев.

"Мы считаем, что необходимо создавать условия для кооперативов, в частности кооперативов по сбору и обработке дикоросов, потому что это огромный рынок. Собирательство - это хорошая экономика, потому что до сих пор есть целые деревни, которые этим живут", - пояснил Тимаков.

Он отметил, что также предложат новые механизмы делающие выбор земельных участков по программе "дальневосточного гектара" удобнее. "Это третье, чем мы займемся. Граждане говорят, что выбор участка должен быть понятный, чтобы были карты и изображения этих участков, была информация, что можно выращивать на этих участках... Надо процесс сделать прямо максимально простым, наглядным и удобным", - добавил Тимаков.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.