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Руководитель администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии покинул свой пост

В стране
3 апреля, 17:19 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 3, апреля. /ТАСС

Эльдар Салпагаров проработал в должности семь лет

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ЧЕРКЕССК, 3 апреля. /ТАСС/. Руководитель администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Эльдар Салпагаров освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Об этом во вторник глава КЧР Рашид Темрезов написал на своей странице в Instagram.

"Сегодня подписал указ об освобождении Эльдара Салпагарова от должности руководителя Администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии в связи с его переходом на другую работу. По моему представлению Салпагаров приказом министра сельского хозяйства России Александра Ткачева назначен руководителем ФГБУ "Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала", - написал Темрезов.

Салпагаров возглавлял Администрацию главы и правительства Карачаево-Черкесии с марта 2011 года.

"За это время он внес большой вклад в развитие республики, укрепление гражданской и общественно- политической стабильности. Он относился к своим обязанностям профессионально и ответственно. Поблагодарил его за работу и пожелал успехов на новом месте службы, где его опыт и знания, уверен, будут востребованы во благо республики", - добавил Темрезов.

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