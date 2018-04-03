"Автодор": пробки на трассе М4 "Дон" под Краснодаром исчезнут с окончанием ремонта в июне

МАЙКОП, 3 апреля. /ТАСС/. Пробки на Южном обходе на федеральной автодороге М4 "Дон" под Краснодаром, в районе аула Тугургой в Адыгее, прекратятся в июне, после завершения капитального ремонта дороги, сообщил во вторник ТАСС руководитель Краснодарского территориального управления госкомпании "Автодор" Николай Ильин.

На месте капремонта дороги и строительства трехуровной транспортной развязки в районе аула Тугургой последнее время образуются многокилометровые пробки, которые увеличиваются в часы пик и в период активизации работ, когда строители сужают проезжую часть для машин. Ожидание в пробке доходит до пяти-шести часов, она растягивается на восемь километров.

"Пробки связаны с капитальным ремонтом 12-километрового участка дороги трассы М4 "Дон" - от шлюзов до магистрального канала реки Четук. Поскольку интенсивность движения возрастет к началу курортного сезона, компания "Донаэродорстрой" старается оперативно завершить ремонт. Работы ведутся круглосуточно, и подрядчик обещает окончить их к 15 июня. До этого момента автомобилистам предлагают пользоваться объездными путями", - сказал Ильин.

Сейчас в связи с установившейся благоприятной погодой капремонт участка трассы, который является одним из самых оживленных, вступил в активную фазу. Полностью снимается прежнее покрытие автодороги, уплотняется основание перед укладкой нового. Работы проводятся с соблюдением всех технологий. Независимая компания установила постоянный мониторинг качества капремонта, пояснил руководитель Краснодарского территориального управления госкомпании.

"Одновременно с капремонтом трассы ведется и строительство транспортной развязки возле аула Тугургой. Полностью завершить строительство этого объекта планируется к концу года", - добавил он.

Строительство трехуровневой транспортной развязки на трассе М-4 "Дон", возле аула Тугургой, планировали завершить в феврале 2017 года. Однако оно затянулось, уже сменилось два подрядчика. Участок автодороги федерального значения находится в управлении госкомпании "Российские автомобильные дороги" и входит в сферу ответственности Краснодарского территориального управления. Как ранее сообщал ТАСС, глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял ситуацию на контроль и поручил сотрудникам ГИБДД эффективнее регулировать движение и информировать водителей об объездных путях.