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В Сочи может появиться мусоросжигающий завод-электростанция

В стране
3 апреля, 22:00 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 3, апреля. /ТАСС

Поставка электроэнергии с завода в город может начаться в 2023-2024 году

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КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют строительство в Сочи мусоросжигающего завода, который также будет вырабатывать электричество. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

"Реализация проекта позволит мусор, который подвергается термической переработке, превратить в безопасный инертный материал. Выбросов в атмосферу - ноль. При этом он вырабатывает порядка 50 МВт электроэнергии. Чтобы было понятнее - этого хватит на обеспечение электричеством 100 многоквартирных домов", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Андрея Алексеенко.

Уточняется, что поставка электроэнергии с завода в Сочи может начаться в 2023-2024 году.

"[В Сочи] проблема с утилизацией и вывозом твердых бытовых отходов стоит остро - в силу, прежде всего, географического местоположения курорта (мусор вывозится по единственной трассе за 300 км, в Белореченский район). Строительство электростанции с использованием высокоэкологичных технологий позволит не только решить проблему с мусором в олимпийской столице, но и повысит энергобезопасность региона", - отметили в краевой администрации.

Как сообщается на сайте правительства РФ, опубликованном во вторник, строительство подобных объектов мощностью 55 МВт предусматривается в Краснодарском и Ставропольском краях.

В 2018 году планируется конкурсный отбор инвестпроектов.

Ранее озвучивался проект по строительству в Сочи завода по переработке мусора мощностью 400 тыс. тонн в год, запустить его планируется к концу 2021 года. Государственная корпорация "Ростех" включила Сочи в проект "Чистая страна", предусматривающий строительство современных заводов по термической переработке отходов в ряде регионов России. Инвестиции составят 23 млрд руб.

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