Группу из 35 воздушных судов создали в Красноярском крае для борьбы с лесными пожарами

КРАСНОЯРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Группировка из 35 вертолетов и самолетов создана в Красноярском крае для борьбы с лесными пожарами. Об этом в среду ТАСС сообщила представитель министерства лесного хозяйства края Мария Хлыстунова.

"В крае в текущем пожароопасном сезоне будут задействованы 35 воздушных судов. Это вертолеты Ми-8, R-44, самолеты Ан-2, А-22, Cessna. В каждой группе районов закреплена своя группировка и разработаны маршруты авиапатрулирования", - сказала она.

В северной - самой сложной группе районов, где больше всего труднодоступных площадей, - охранять леса от пожаров будут более 270 лесных огнеборцев. Созданы запасы ГСМ и продовольствия. Все подразделения оснащены средствами связи УКВ- и КВ-диапазонов. Будут задействованы 10 летчиков-наблюдателей и девять воздушных судов.

"Также в этом году серьезно обновится оборудование лесного спецназа в крае, для этого приобретается более 100 единиц специальных систем - это парашюты и спусковые устройства для десантников", - сказала собеседница агентства.

Территория лесного фонда края составляет 158,7 млн га. На долю Красноярского края приходится 34% лесов в Сибири и 14,2% лесов в России.