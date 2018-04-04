Ямальские оленеводы будут отслеживать миграцию диких оленей, чтобы они не уводили домашних

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Оленеводы пометили спутниковыми передатчиками двух самок дикого северного оленя в Сеяхинской тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для отслеживания перемещения стада по территории региона. Это необходимо для предотвращения увода домашних оленей дикими особями, сообщили в среду в департаменте по науке и инновациям ЯНАО.

"Животных отловили и закрепили на них спутниковые радиомаяки оленеводы общины коренных малочисленных народов Севера "Илебц". Информация с датчиков по каналам спутниковой связи будет поступать в Российский центр освоения Арктики (Росцентр) и распространяться среди оленеводческих хозяйств Ямала. Отслеживание путей миграции диких стад необходимо для предотвращения увода домашних оленей дикими особями", - говорится в сообщении.

По словам представителя общины Михаила Окотэтто, поиску препятствовала плохая погода и то, что стада диких оленей разбрелись по тундре. "Самцы часто дерутся, могут повредить ошейник и радиомаяк. Самки всегда находятся при стаде, поэтому перемещение диких оленей будет легче отследить", - приводит департамент слова Окотэтто.

Спутниковые передатчики российского производства приобретены Росцентром после сигналов оленеводческих хозяйств о том, что в период гона [октябрь - ноябрь] с дикими северными оленями ушли самки из домашних стад. В конце февраля передатчики были переданы в общину "Илебц".

На территории округа проживают 42 тыс. представителей коренных народов Севера, из них 14 тыс. жителей тундры ведут традиционный кочевой образ жизни и выпасают самое большое в мире стадо северных оленей - более 600 тыс. животных. Ранее сообщалось, что из-за случаев увода дикими оленями самок из домашних стад представители общественных организаций коренных малочисленных народов ЯНАО совместно с учеными предложили внедрить в оленеводстве систему страхования.

Росцентр создан для координации и систематизации научных исследований в Арктике. Он является социально ориентированной организацией и участвует в экологических и просветительских проектах. В состав учредителей входят правительство ЯНАО, ведущие научно-исследовательские институты РАН и инженерные компании. В 2018 году специалисты центра планируют организовать более 50 экспедиций.