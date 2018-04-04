Первые ледовые переправы закрыты в Ханты-Мансийском автономном округе

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Первые ледовые переправы закрыли в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в связи с повышением температуры воздуха. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В связи с закрытием двух автозимников в Кондинском районе прекращена эксплуатация переправ в районе поселка Луговой на реках Конда и Юконда на автозимнике Междуреченский - Шугур. Такое решение было принято в связи с повышением температуры воздуха, уменьшением толщины льда на ледовых переправах, образованием колейности на зимних автомобильных дорогах, затрудняющих движение автотранспорта", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, с 5 апреля планируется закрытие всех ледовых переправ: на реке Конда в районе поселка Ямки, деревни Юмас, поселка Кондинский, села Болчары, села Алтай и деревни Кама Кондинского района. "На переправах Ханты-Мансийского района и на реке Обь в Октябрьском районе (у деревни Шеркалы) разрешено движение транспортных средств массой до 15 тонн, в Нижневартовском районе до 5 тонн. На реке Пасол на автозимнике Ларьяк -Чехломей -Б.Ларьяк введено ограничение до 1 тонны", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на ледовых переправах Березовского и Белоярского района действует грузоподъемность 30 тонн.