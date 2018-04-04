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Аэромобильная группа МЧС из Саратова поможет бороться с паводком в Волгоградской области

В стране
4 апреля, 11:00 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 4, апреля. /ТАСС

Работать саратовские спасатели будут в Еланском районе

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САРАТОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС по Саратовской области выехали на помощь коллегам из Волгограда, чтобы помочь ликвидировать последствия паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Саратовской области убыла на территорию Волгоградской области с целью реагирования на ухудшение паводковой обстановки в соседнем регионе", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в соседний регион отправились 50 человек личного состава, а также 11 единиц техники, в том числе 4 плавсредства. Работать саратовские сотрудники ГУ МЧС будут на территории Еланского района Волгоградской области.

По данным МЧС России, сейчас на территории Кумылженского, Фроловского, Еланского районов и Михайловского городского округа в зоне подтопления находится 31 населенный пункт, где проживает более 2,1 тыс. человек. Спасатели эвакуировали 359 человек, в том числе 105 детей, часть из них доставили в пункты временного размещения.

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