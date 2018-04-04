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В адыгейской станице появится сквер с памятником погибшим в 1942 году советским летчикам

В стране
4 апреля, 11:58 UTC+3

Поисковики установили имена погибших летчиков

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МАЙКОП, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи поддержали инициативу общественников по установке памятника погибшим воинам и создании сквера на недавно обнаруженном месте крушения советского истребителя Пе-3, сбитого в 1942 году немецко-фашистскими захватчиками. Об этом ТАСС в среду сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"Поисковиками проведена серьезная работа, найдены архивные источники, в том числе и в Берлинском архиве. Но самое главное - установлены имена погибших летчиков. Этот важный документальный факт, восполняющий пробел в знаниях о бое в небе над станицей Ханской в октябре 1942 года, стал известен в этом году. При поддержке республиканской власти здесь планируется установить памятник погибшим воинам и создать сквер", - сказал Кумпилов.

Поисковые работы в станице Ханская велись с конца 1980-х годов. В память о погибших летчиках-героях в 2010 году здесь возвели обелиск, но без указания имен летчиков.

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