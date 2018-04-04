Движение грузовых автомобилей по двум автозимникам на Ямале ограничено

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Движение для грузовых автомобилей по двум зимним автомобильным дорогам в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ограничено из-за повышения температуры воздуха. Остальные два автозимника работают в штатном режиме, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"На двух ямальских автозимниках введены ограничения для грузовых автомобилей. Так, зимняя автомобильная дорога Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале работает в следующем режиме: по участку Аксарка - Салемал - Панаевск открыто движение для всех видов транспортных средств массой до 3,5 тонн, по участку Панаевск - Яр-Сале движение запрещено для всех транспортных средств до 20 тонн. Ограничения введены до улучшения погодных условий. На автозимнике Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в связи с повышением температуры открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что автозимники Салехард - Надым и Уренгой - Красноселькуп открыты для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн.

По данным синоптиков, днем в среду в зависимости от района ЯНАО температура воздуха будет варьироваться от минус 7 до плюс 2 градусов, однако местами ожидается до минус 20 градусов.