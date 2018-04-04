Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение грузовых автомобилей по двум автозимникам на Ямале ограничено

В стране
4 апреля, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Остальные две зимние трассы региона работают в штатном режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Движение для грузовых автомобилей по двум зимним автомобильным дорогам в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ограничено из-за повышения температуры воздуха. Остальные два автозимника работают в штатном режиме, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"На двух ямальских автозимниках введены ограничения для грузовых автомобилей. Так, зимняя автомобильная дорога Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале работает в следующем режиме: по участку Аксарка - Салемал - Панаевск открыто движение для всех видов транспортных средств массой до 3,5 тонн, по участку Панаевск - Яр-Сале движение запрещено для всех транспортных средств до 20 тонн. Ограничения введены до улучшения погодных условий. На автозимнике Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в связи с повышением температуры открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что автозимники Салехард - Надым и Уренгой - Красноселькуп открыты для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн.

По данным синоптиков, днем в среду в зависимости от района ЯНАО температура воздуха будет варьироваться от минус 7 до плюс 2 градусов, однако местами ожидается до минус 20 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
5
Пожар в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы ликвидирован
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости