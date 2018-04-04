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Авиазавод в Таганроге ужесточил контроль за водой после отравления сотрудников таллием

В стране
4 апреля, 13:17 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 4, апреля. /ТАСС

Руководство научно-технического комплекса ранее назвало отравление сотрудников "бытовым конфликтом"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Руководство Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева ужесточил контроль за качеством воды после решения суда. Об этом сообщили ТАСС на предприятии.

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Массовое отравление таллием на заводе в Таганроге
© Руслан Шамуков/ТАСС

Власти Таганрога объяснили, почему не сообщали об отравлении таллием работников авиазавода

Источник: правоохранители ведут проверку из-за отравления таллием на заводе в Таганроге

Как сообщалось ранее, Таганрогский городской суд обязал авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, где произошло массовое отравление сотрудников таллием, проводить периодические медосмотры работников и производственный лабораторный контроль качества воды.

"Уже исполняются (решения суда). Пробки новые (для воды), уже все выполняется. Мы к этому очень обостренно относимся", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников ТАНТК были обнаружены соли таллия - металла, который относится к высокотоксичным ядам. По словам главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, все обратившиеся за медпомощью уже выписаны из больниц. Они проходили лечение в больнице скорой помощи Таганрога, Ростовской областной больнице, а также в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского в Москве.

Полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, все помещения, в которых трудились пострадавшие, проверены специалистами Роспотребнадзора. Как сообщил ТАСС ранее в среду источник в правоохранителньых органах региона, подозреваемый в отравлении сотрудников задержан.

По данным завода, сейчас все сотрудники, у которых по заключению врачей имеются отклонения по содержанию таллия, получают необходимую помощь от предприятия. Руководство научно-технического комплекса считает отравление сотрудников "бытовым конфликтом". Таллий при производстве на заводе не используется, сообщили ранее на предприятии.

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Ростовская область Массовое отравление таллием на заводе в Таганроге
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