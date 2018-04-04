Ямальские ветеринары установят причину падежа 1 тыс. оленей в тундре

ТАСС, 4 апреля. /ТАСС/. Ветеринары проведут экспертизу для выявления причин падежа северных оленей в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Случаи гибели животных зафиксировали на муниципальном оленеводческом предприятии "Ямальское", сообщили в среду в департаменте агропромышленного комплекса (АПК) ЯНАО.

"Завершилась экспедиция в Ямальский район, куда группа специалистов вылетела по сигналу о падеже оленей. О случаях гибели животных сообщили работники предприятия "Ямальское", выпасающее стадо в Сеяхинской тундре. Во время облета пастбищ Сеяхинской и Тамбейской тундр случаи гибели оленей подтвердились, потери предприятия составили 400 голов животных, о падеже еще около 600 оленей сообщают оленеводы-частники", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что ветеринарные врачи провели клинический осмотр оленей, который не показал признаков инфекционных заболеваний. "Уже в Салехарде будет проведена патологоанатомическая экспертиза одного из павших животных, которая поможет окончательно установить причину гибели оленей", - отметил руководитель службы ветеринарии ЯНАО Андрей Листишенко.

По словам заместителя начальника отдела окружного департамента АПК Владимира Бахарева, на эти пастбища оленеводы традиционно пригоняют стада каждую весну на время отела. "Эти места находятся на возвышении, слой снега там не столько высокий, сколько плотный, что осложняет доступ животных к корму. Стада туда перегнали в конце марта, чтобы подготовиться к отельной кампании, но подвела погода", - добавил он.

В состав организованной экспедиции также вошел директор Научного центра изучения Арктики Антон Синицкий, который изучил ландшафт пастбищ и состояние поверхности снежного покрова. "Из-за длительных морозов, в течение 40 дней, и сильных ветров образовался плотный сухой слой наста до 15 см, затруднивший доступ оленей к кормовым ресурсам. Также Синицкий обратил внимание на угнетенность лишайникового покрова под толщей снега, что подтверждают исследования, проведенные летом 2017 года в Ямальском районе", - пояснили ТАСС в пресс-службе научного центра.

На Ямале насчитывается более 600 тыс. северных оленей - это крупнейшее в мире одомашненное стадо этих животных. Летом 2016 года на территории округа зафиксировали вспышку сибирской язвы, вызванной аномальной жарой. Из-за нее погибли более 2,5 тыс. оленей.