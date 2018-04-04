Работу двух крупнейших торговых центров Ставрополя приостановили после проверки

СТАВРОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Суд по требованию прокуратуры постановил минимум до 12 апреля приостановить работу двух крупнейших торговых центров (ТЦ) Ставрополя после проверки пожарной безопасности, сообщает в среду пресс-служба суда Ставропольского края.

"Прокурор… обратился в Промышленный районный суд города Ставрополя с исками о приостановлении деятельности ТРЦ "Космос" и ТЦ "Москва" до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности… Определением суда по искам приняты обеспечительные меры в виде приостановления деятельности указанных торговых центров до рассмотрения дела по существу", - говорится в сообщении.

По искам прокуратуры возбудили гражданские дела, предварительное судебное заседание назначили на 12 апреля 2018 года. Как пояснили ТАСС в суде, в среду подготовили определения, которые в этот же день направят судебным приставам. Они должны обеспечить приостановку работы торговых центров. Среди нарушений, обнаруженных в комплексах - закрытые двери эвакуационных выходов, отсутствие огнетушителей и табличек, показывающих направление при эвакуации.

Центр "Космос" открыли в Ставрополе в 2006 году, его площадь превышает 20 тыс. кв. м, на трех этажах находятся более 80 магазинов, на верхнем располагаются кинозалы. Торгово-развлекательный центр "Москва" открылся в Ставрополе в 2008 году, в нем располагаются порядка 100 магазинов, кафе, детские игровые комнаты.