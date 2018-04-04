Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работу двух крупнейших торговых центров Ставрополя приостановили после проверки

В стране
4 апреля, 13:56 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 4, апреля. /ТАСС

Среди обнаруженных в комплексах нарушений - закрытые двери эвакуационных выходов и отсутствие огнетушителей и табличек

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Суд по требованию прокуратуры постановил минимум до 12 апреля приостановить работу двух крупнейших торговых центров (ТЦ) Ставрополя после проверки пожарной безопасности, сообщает в среду пресс-служба суда Ставропольского края.

"Прокурор… обратился в Промышленный районный суд города Ставрополя с исками о приостановлении деятельности ТРЦ "Космос" и ТЦ "Москва" до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности… Определением суда по искам приняты обеспечительные меры в виде приостановления деятельности указанных торговых центров до рассмотрения дела по существу", - говорится в сообщении.

По искам прокуратуры возбудили гражданские дела, предварительное судебное заседание назначили на 12 апреля 2018 года. Как пояснили ТАСС в суде, в среду подготовили определения, которые в этот же день направят судебным приставам. Они должны обеспечить приостановку работы торговых центров. Среди нарушений, обнаруженных в комплексах - закрытые двери эвакуационных выходов, отсутствие огнетушителей и табличек, показывающих направление при эвакуации.

Центр "Космос" открыли в Ставрополе в 2006 году, его площадь превышает 20 тыс. кв. м, на трех этажах находятся более 80 магазинов, на верхнем располагаются кинозалы. Торгово-развлекательный центр "Москва" открылся в Ставрополе в 2008 году, в нем располагаются порядка 100 магазинов, кафе, детские игровые комнаты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
3
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
4
Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
5
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
6
Пожар в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы ликвидирован
7
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости