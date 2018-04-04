Как дальневосточники налаживают производство клубники

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Спрос на свежую клубнику на Дальнем Востоке увеличивается от года к году, и, пока ягоду тоннами завозят в регион из Китая, местные жители налаживают собственные промышленные производства в условиях вечной мерзлоты в Якутии, во влажном климате под Хабаровском, а также на морском побережье в Приморье и на Сахалине. О том, как в регионе развивается производство одной из самых сложных культур, ТАСС рассказали предприниматели и представители профильных региональных министерств, осваивающие этот бизнес.

На прилавках - завозная ягода

Спрос на клубнику на Дальнем Востоке растет. На прилавках можно встретить клубнику из Азиатско-Тихоокеанского региона и даже таких удаленных стран, как Израиль и Марокко.

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По данным хабаровской таможни, свежая клубника на Дальний Восток через местные таможни региона завозится в основном из КНР. За последний год объемы задекларированных партий ягоды увеличились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом - примерно с 1 тыс. тонн в 2016 году до более чем 1,8 тыс. тонн в 2017 году. А только за три месяца 2018 года через дальневосточные таможни ввезено уже свыше 600 тонн клубники.

Помимо китайской клубники, которую везут через Приморье, на Дальний Восток в куда менее существенных объемах поставляется ягода из Южной Кореи и Вьетнама. В Хабаровский край, по данным регионального минсельхоза, клубника также попадает из Израиля, Египта и Сербии, а в Якутии, как сообщили в республиканском минсельхозе, помимо китайской завозят и ягоду из Марокко.

Спрос на клубнику растет, вместе с тем потребители становятся все более требовательны к качеству свежей ягоды и на прилавках хотели бы видеть местную продукцию. Как отметил в беседе с ТАСС глава комитета потребрынка и пищевой промышленности правительства Хабаровского края Николай Крецу, торговые сети готовы брать на реализацию клубнику от местных производителей, ведь "спрос на экологически чистую продукцию по-прежнему высок", но такой ягоды крайне мало. Он добавил, что из российских регионов в Хабаровский край клубника завозится только из Крыма, но за последние два года объем поставок сократился в несколько раз из-за возросшей стоимости доставки самолетом.

Развернуться мешает климат

Обеспечить дальневосточников клубникой готовы местные предприниматели, но развитию производства мешает не подходящий для этой культуры климат. Так, на юге Хабаровского края и в Приморье, где климат характеризуется избыточной влажностью, выращивать клубнику достаточно сложно из-за высокого уровня заражения растений разными грибковыми заболеваниями.

Как рассказал ТАСС единственный в Хабаровском крае предприниматель, наладивший промышленное производство клубники, Леонид Игумнов, клубника, в частности в Хабаровске, гибнет от 30 видов фитопатогена, ее пытаются выращивать дачники, но сколько-нибудь убедительных объемов они не получают.

"Амур дает высокую влажность, и Хабаровск является одним из самых неудачных мест для выращивания клубники. Например, на Сахалине, где из-за невысоких температур летом фон заболеваний не достигает такого уровня, при котором ягода начинает погибать, клубника растет лучше. Так же - и на территории Сибири", - сказал Игумнов.

Серьезных объемов при выращивании клубники на Дальнем Востоке, как считает завкафедрой почвоведения Школы естественных наук ДВФУ Ольга Нестерова, можно было бы добиться, освоив именно технологию гидропоники, при которой ягода растет в искусственной среде без почвы. Она добавила, что применение этого метода в сочетании с созданием регионально адаптированных сортов могло бы быть перспективным, в том числе и для Приморья, где помимо влажного климата и недостатка солнца отмечается еще и высокая кислотность почвы.

Самым благоприятным для клубники местом в Приморье считается Спасский район, ягоду там открытым способом выращивают в нескольких хозяйствах. Есть и амбициозные планы - создать клубничную теплицу, которая будет полностью отапливаться теплом от производства криптовалюты.

Клубника в тайге и на вечной мерзлоте

Свои клубничные теплицы в селе Челны предприниматель Леонид Игумнов разбил несколько лет назад за 100 км от Хабаровска по дороге через уссурийскую тайгу, а сначала, как и все, пытался добиться урожайности путем подбора сортов.

Заканчивались эти эксперименты всегда одинаково плохо. Пришло понимание, что этой местности нужен свой особый сорт клубники, приспособленный к климату, сходному с субтропическим. Помощь в выведении такого сорта оказали коллеги из Китая - они соединили семена клубники из собственного банка генофонда с семенами полудикой сибирской клубники. В итоге получился очень сладкий, высокоурожайный и устойчивый к заболеваниям сорт.

"В растениеводстве нет культуры более сложной. Сказать, что она колоссально сложная в выращивании, означает не сказать ничего. Для меня это кураж. При этом мне важно добиться именно сладкого вкуса даже в ущерб урожайности, потому что вся поступающая в регион клубника, выращенная в основном способом гидропоники, безвкусная", - сказал Игумнов.

В своих теплицах предприниматель использует для выращивания клубники элементы методики фриго, при котором саженцы особым образом подготавливаются перед посадкой в условиях холода. Сейчас клубника в Челнах у Игумнова растет и в теплицах, и в открытом грунте; в 2018 году фермер планирует получить урожай около восьми тонн.

Пока хабаровские и приморские агрономы борются с влажностью и фитопатогеном, предприниматель Сергей Кривошапкин из якутского села Хаммагатта уже пять лет выращивает клубнику в условиях вечной мерзлоты. Температуры зимой там опускаются до минус 50 градусов, но это не помешало поставить теплицы и разбить рядом открытую плантацию.

Предприниматель отметил, что первые расходы на установку теплиц и рассаду окупились быстро высокой стоимостью самой ягоды - от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей за килограмм - которую скупают постоянные клиенты. Но сейчас затраты на саженцы, которые везут самолетом из Москвы, на отопление теплиц, невозможность взять кредит в банке не дают бизнесу развиваться дальше.

Выйти в плюс

Пытающиеся наладить бизнес по выращиванию клубники на Дальнем Востоке предприниматели отмечают большие перспективы этой сферы в связи с высоким спросом на ягоду хорошего качества и отсутствием конкуренции, но выйти на устойчивые промышленные объемы - задача не из простых.

Как рассказал руководитель крестьянского фермерского хозяйства "Ягодная долина" Роман Коваленко, клубника требует тщательнейшего ухода и для получения коммерчески оправданных результатов в идеале нужно развивать именно тепличное производство, что достаточно затратно. Свою клубнику он выращивает на участках земли взятых по программе "Дальневосточный гектар", в поселке в 15 км от города Свободный Амурской области.

В первые годы, по словам предпринимателя, дело было убыточным. А в 2017 году он решился посадить клубнику на площади около одного гектара, тем самым в 10 раз увеличив площадь посадки; в итоге удалось получить в итоге тонну ягоды. Трудностей со сбытом не возникло - звонили из других городов, закупали в больших объемах, в том числе варенье и желе. Предприниматель добавил, что помимо дороговизны установки теплиц есть сложности с рассадой: в Приамурье селекцией клубники никто не занимается, и закупать саженцы разных сортов приходится в питомниках Франции, Нидерландов, Италии.

Отсутствие клубничной рассады в необходимом количестве на Дальнем Востоке, как рассказала предпринимательница с Сахалина Наталья Одинцова, становится серьезной проблемой, если речь идет о производстве ягоды в большом объеме. "У нас рассады клубники практически нет, нет высокоурожайных современных сортов, никто не производит рассаду по технологии фриго. На Дальний Восток рассаду можно доставить только самолетом. На один гектар надо 40 тыс. кустов рассады, причем рассада с листиками не приживается, а выращенную по технологии фриго... можно неделю без проблем сажать", - сказала Одинцова.

В целом, добавила она, все производители клубники - не только на Дальнем Востоке, но и вообще в России - сталкиваются и с недостаточной теоретической подготовкой, как выращивать эту ягоду. Это же отмечал и хабаровский предприниматель Игумнов, которому нужную информацию удалось найти только в библиотеке Конгресса США. Пока же фермеры развивают производство, опираясь на собственные знания, строя теплицы и методом проб и ошибок отбирая подходящие под климат сорта.