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Депутаты Петербурга предложили штрафовать за курение табака в летних кафе и общежитиях

В стране
4 апреля, 14:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, апреля. /ТАСС

За нарушение закона индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 30 о 40 тыс. рублей, а юридическим лицам - от 60 до 90 тыс. рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Курение табака в летних кафе, общежитиях и коммунальных квартирах Санкт-Петербурга попадет под запрет, а его нарушение повлечет серьезные штрафы - такие изменения в два городских закона предложили в среду депутаты Законодательного собрания города.

"Сегодня по закону все, что располагается за дверями заведения, не относится к его территории, включая летние террасы. Мы предлагаем устранить этот правовой пробел и ввести штрафы для предпринимателей, допускающих курение в общественных зонах", - пояснил инициативу депутат Александр Тетердинко. После принятия закона в трех чтениях под запрет попадут летние кафе на открытом воздухе, прилегающие к помещениям стандартных заведений общественного питания, в том числе на крышах.

Законопроект предусматривает штрафы для индивидуальных предпринимателей в размере от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 60 до 90 тысяч рублей. Кроме того, депутаты предложили установить штраф за курение в коммунальных квартирах и общежитиях от 500 до 1,5 тыс. рублей, а при нарушении запрета курения табака на детских площадках - от 2 до 3 тыс. рублей. Ранее в этой части законодательства, по словам депутатов, существовал правовой пробел.

"Запретительные меры показали, что количество людей, употребляющих табак, снизилось. Данные законы необходимы, а высокие штрафы будут иметь воздействие", - прокомментировал решение депутатов председатель Заксобрания Вячеслав Макаров. Он отметил, что эта мера поможет защитить детей, некурящих людей и снизить заболеваемость от употребления табака.

В последние годы Минздрав России активно реализует антитабачную концепцию, основными принципами которой являются "незыблемость и недопущение ослабления принятых мер, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака". По данным ведомства, ежегодно в РФ от болезней, связанных с употреблением табака, погибают до 400 тыс. человек.

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