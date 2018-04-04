Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оленеводы ненецкой тундры перегоняют своих подопечных на "родильные" пастбища

В стране
4 апреля, 17:06 UTC+3

Ожидаемый приплод в этом году не превысит 60 тыс. голов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 апреля. Работники оленеводческих хозяйств ненецкой тундры начинают перегон северных оленей на отельные пастбища, где скоро появятся на свет оленята, сообщила в среду пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

Планируется, что первые оленята родятся до середины апреля, а подавляющее большинство - уже в мае.

"В ненецкой тундре начинается перегон северных оленей на отельные пастбища, где на свет появятся оленята. Ожидаемый приплод в этом году, по прогнозам [окружного] Департамента природных ресурсов... может составить не более 60 тыс. голов." - говорится в сообщении.

В прошлом году первые телята родились в первой декаде апреля, это произошло в бригаде № 5 оленеводческого кооператива "Харп" и бригаде № 9 оленеводческого кооператива "Индига". На острове Колгуев, где оленеводы также ждут пополнения поголовья, в прошлом году первый олененок появился на свет в мае.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
7
Российское заявление в ОЗХО по инциденту в Солсбери поддержали 14 стран
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости