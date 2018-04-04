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В регионах Центральной России начались паводки

В стране
4 апреля, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Спасатели оказывают необходимую помощь населению в связи с подтоплением дорог, низководных мостов и участков жилых домов

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Весенний паводок начался во многих регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Сотрудники МЧС оказывают населению помощь в связи с подтоплением дорог, низководных мостов и участков жилых домов, сообщили в региональных управлениях ведомства.

Так, паводок за сутки подтопил шесть низководных мостов в Липецкой области.

"В результате интенсивного таяния снега в среду зафиксирован подъем воды в реке Олым, возле села Русская Казинка, в реке Большая Сосна, возле села Пятницкого, а также в Дону, возле села Красная Заря. У сел подтоплены участки дорог на уровне от 10 до 50 сантиметров, движение транспорта по ним прекращено", - сообщили в главном управлении МЧС по Липецкой области.

За ночь также оказались затоплены 50-метровые участки дорог возле сел Черепянь и Селище, а также стометровый отрезок дороги у села Калиновки, где Дон поднялся на 1,6 метра, на 30 сантиметров превысив уровень дороги.

По данным МЧС Воронежской области, паводковые воды в городе Калаче подтопили территории у 413 жилых домов с населением около 1 тыс. человек, однако, пока вода не добралась до самих строений, речь об эвакуации не идет.

Вода прибывает

По прогнозам синоптиков, в Калужской области резкий подъем воды ожидается в Оке, в устьевой части, и в нижнем течении Жиздры и Угры с 5-6 апреля в связи с сбросом воды из водохранилищ Орловской ТЭЦ и Черепецкой ГРЭС.

"Во избежание несчастных случаев на водных объектах при разрушении льда категорически запрещается выходить на лед реки Оки и ее притоков в период с 5 апреля 2018 года", - предупредили в калужском ГУ МЧС.

Во Владимирской области ото льда освободились реки Ворша, Илевна, Ушна, Киржач, Судогда. В Орловской области перекрыт низководный мост между деревнями Тайное и Касьяновка, который может быть затоплен из-за сброса воды на плотине Орловской ТЭЦ.

Подтопление низководных мостов также наблюдается в Белгородской области. По информации регионального управления МЧС, в среду из-за интенсивного таяния снега поднялся уровень воды в реке Оскол, в результате оказался затоплен низководный мост между двумя населенными пунктами Валуйского района.

"Угрозы подтопления населенных пунктов не прогнозируется, так как расстояние от низководного моста до ближайшего села Старая Симоновка составляет 2 километра. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Имеется альтернативная автомобильная дорога", - отметили в пресс-службе ведомства.

В Рязанской области из-за подъема уровня воды в реках закрыли десять низководных мостов, открыли четыре лодочные переправы. По данным регионального управления МЧС, под водой оказалась единственная дорога, ведущая к скиту Свято-Данилова монастыря в Сапожковском района, где живут 20 человек. По понтонному мосту у села Лесного Ялтунова в связи с пропуском паводковых вод разрешено движение только для пешеходов.

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