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На базе Северо-Осетинского государственного университета создадут опорный вуз

В стране
4 апреля, 18:56 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 4, апреля. /ТАСС

Руководство Донского государственного технического университета рассчитывает намерено программы по обмену студентами

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) изучит опыт Донского государственного технического университета (ДГТУ), чтобы получить статус опорного вуза и превратить его в центр регионального развития. Об этом сообщила в среду пресс-служба ДГТУ.

"Ростовский и Северо-Осетинский вузы наладят взаимодействие в сфере образовательного процесса и обмена студентами. В своем выступлении ректор СОГУ отметил, что в скором времени университет планирует подать заявку на участие в конкурсе по созданию в регионе опорного университета, и они хотели бы ознакомится с опытом ДГТУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, руководство вуза рассчитывает разработать программы по обмену студентами. Как сообщил ректор СОГУ Алан Огоев, цель визита - "познакомиться с механизмом работы в вузе, чтобы, переняв опыт ДГТУ, превратить СОГУ в центр регионального развития".

В Северо-Осетинском университете обучается около 5900 человек. Подготовка специалистов осуществляется по 29 направлениям бакалавриата, 19 направлениям магистратуры, 4 специальностям. В структуру университета входят центр коллективного пользования "Физика и технология наноструктур", научно-образовательный центр естественных наук, научно-инновационный центр "Фармация", лаборатория инновационно-образовательных технологий и другие институты.

По данным регионального министерства образования, в Северной Осетии работает восемь вузов: четыре из них федеральные, один республиканский, один частный и два - филиалы московских университетов.

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