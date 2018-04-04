Ледоход в Архангельской области и НАО будет проходить в обычные сроки

АРХАНГЕЛЬСК, 4 апреля. /ТАСС/. Ледоход на реках Архангельской области и Ненецкого автономного округа ожидается в обычные сроки, при этом в первом регионе он будет проходить при высоких уровнях воды, тогда как во втором - при низких. Об этом ТАСС сообщил начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Сергей Пуканов.

"По Нарьян-Мару прогноз начала прохождения ледохода на Печоре в районе города - 28 мая, в Архангельске ожидаем ледоход 3-5 мая. Это обычные сроки, в среднем ледоход в районе Нарьян-Мара проходит 27 мая, а в Архангельске - 3 мая. На реках НАО уровень достаточно низкий. По Северной Двине (Архангельская область) за счет тепла в ноябре-декабре было очень затяжное ледообразование, уровни были высокие и они до сих пор выше нормы на 60-100 см", - сказал ТАСС Пуканов.

По его словам, уровень воды на Печоре и других реках региона достаточно низкий. "Тем не менее подтопления ниже Нарьян-Мара могут быть. <...> Во многом прохождение будет зависеть от возможных сильных дождей, в этом году земля практически не промерзла, поэтому сток будет гораздо интенсивнее обычного, <...> но пока по низовьям Печоры мы не видим особых проблем", - сказал Пуканов.

Согласно прогнозу, в целом на реках Мезень, Печора и малых тундровых реках в пределах НАО ледоход начнется значительно раньше, чем в 2017 году.

Прогноз по паводку в Архангельской области

Как сообщил Пуканов, вскрытие реки Сухоны, одного из притоков Северной Двины, ожидается 18 апреля, а в Архангельскую область ледоход подойдет в третьей декаде апреля. На Северной Двине и ее притоках, как сообщил ТАСС руководитель регионального Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты, руководитель оперативной группы по ледоходу и паводку Александр Уваров, еще с осени в связи с длительным теплом сформировалось несколько мощных заторов: в Красноборском и Холмогорском районах и в районе деревни Черный Яр под Архангельском.

Особенность этого года - наличие мощного ледового припая на выходе из устья Северной Двины в море. "Это лед, который будет мешать выходу и льда из рукавов Северной Двины в море, этот припай надо будет убирать, что можно делать только при определенном уровне воды и определенном направлении ветра. Его пойдут убирать ледоколы при благоприятных условиях, когда Севгидромет даст соответствующий прогноз", - уточнил Уваров.