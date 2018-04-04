Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ледоход в Архангельской области и НАО будет проходить в обычные сроки

В стране
4 апреля, 19:14 UTC+3

В Севгидромете сообщили, что в Архангельской области ледоход пройдет при высоких уровнях воды, а в Ненецком АО - при низких

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 4 апреля. /ТАСС/. Ледоход на реках Архангельской области и Ненецкого автономного округа ожидается в обычные сроки, при этом в первом регионе он будет проходить при высоких уровнях воды, тогда как во втором - при низких. Об этом ТАСС сообщил начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Сергей Пуканов.

"По Нарьян-Мару прогноз начала прохождения ледохода на Печоре в районе города - 28 мая, в Архангельске ожидаем ледоход 3-5 мая. Это обычные сроки, в среднем ледоход в районе Нарьян-Мара проходит 27 мая, а в Архангельске - 3 мая. На реках НАО уровень достаточно низкий. По Северной Двине (Архангельская область) за счет тепла в ноябре-декабре было очень затяжное ледообразование, уровни были высокие и они до сих пор выше нормы на 60-100 см", - сказал ТАСС Пуканов.

По его словам, уровень воды на Печоре и других реках региона достаточно низкий. "Тем не менее подтопления ниже Нарьян-Мара могут быть. <...> Во многом прохождение будет зависеть от возможных сильных дождей, в этом году земля практически не промерзла, поэтому сток будет гораздо интенсивнее обычного, <...> но пока по низовьям Печоры мы не видим особых проблем", - сказал Пуканов.

Согласно прогнозу, в целом на реках Мезень, Печора и малых тундровых реках в пределах НАО ледоход начнется значительно раньше, чем в 2017 году.

Прогноз по паводку в Архангельской области

Как сообщил Пуканов, вскрытие реки Сухоны, одного из притоков Северной Двины, ожидается 18 апреля, а в Архангельскую область ледоход подойдет в третьей декаде апреля. На Северной Двине и ее притоках, как сообщил ТАСС руководитель регионального Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты, руководитель оперативной группы по ледоходу и паводку Александр Уваров, еще с осени в связи с длительным теплом сформировалось несколько мощных заторов: в Красноборском и Холмогорском районах и в районе деревни Черный Яр под Архангельском.

Особенность этого года - наличие мощного ледового припая на выходе из устья Северной Двины в море. "Это лед, который будет мешать выходу и льда из рукавов Северной Двины в море, этот припай надо будет убирать, что можно делать только при определенном уровне воды и определенном направлении ветра. Его пойдут убирать ледоколы при благоприятных условиях, когда Севгидромет даст соответствующий прогноз", - уточнил Уваров. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
3
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
4
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
5
Евгений Савченко: запоминается последнее
6
Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея
7
Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости