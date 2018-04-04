Власти Коми и "Русал" реализуют к 100-летию региона несколько социальных проектов

СЫКТЫВКАР, 4 апреля. /ТАСС/. Компания "Русал" профинансирует несколько социальных проектов к 100-летию Коми, которое будет отмечаться в 2021 году. Об этом сообщил в среду журналистам на церемонии запуска в эксплуатацию нового Верхне-Щугорского месторождения бокситов в республике глава региона Сергей Гапликов.

"У нас имеются договоренности о реализации нескольких социальных проектов при подготовке к празднованию 100-летия Республики Коми. Компания выполняет все взятые на себя социальные обязательства, развивает здесь производство, наращивает объемы добычи, ведет геологоразведку", - сказал он, отметив, что обнародует проекты позже.

Гапликов добавил, что сейчас действует долгосрочная программа сотрудничества "Русала" и правительства региона. Приводится в современный вид республиканский лыжный комплекс - при подготовке к чемпионату России по лыжным гонкам на средства "Русала" закупили необходимое оборудование. Есть договоренности о дальнейшем развитии лыжного комплекса и обустройстве его под биатлонный центр. В Чиньяворыке в ближайшее время построят новый Дом культуры.

Эти планы подтвердил на церемонии президент "Русала" Владимир Соловьев. "В Чиньяворыке мы будем строить ряд объектов социальной инфраструктуры. Для нас очень важно, чтобы работающие здесь люди приобщались к культуре, все социальные условия в вахтовом поселке на тысячу человек обеспечены. Мы продолжаем большой проект развития республиканского лыжного комплекса", - сказал Соловьев.

Как отметил зампред правительства Коми - министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов, объем уплачиваемых компанией налогов в региональный бюджет возрос вдвое, с 200 млн до 430 млн рублей в 2017 году, исходя из договоренности платить налоги из расчета конечной продукции, а не сырья, как было ранее.

Объединенная компания "Русал" - один из крупнейших производителей алюминия, глинозема и фольги в мире. В состав компании входят 11 алюминиевых и 11 глиноземных заводов, 10 добывающих предприятий. Активы компании расположены в 20 странах, компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, СНГ, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.