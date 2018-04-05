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В Кавалеровском районе Приморья ввели особый противопожарный режим

В стране
5 апреля, 3:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, апреля. /ТАСС

Возгорания ликвидируют 137 человек, задействовано 26 единиц техники

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим ввели в Кавалеровском районе Приморья. Как сообщила в четверг пресс-служба администрации Приморского края, в районе усилили группировку по борьбе с огнем.

"В департаменте лесного хозяйства сообщили, что для стабилизации лесопожарной обстановки было проведено наращивание сил и средств для тушения лесных пожаров на территории Кавалеровского района. Сегодня силы, задействованные здесь на тушении пожаров, насчитывают 137 человек, в их числе - сотрудники "Приморской авиабазы", "Приморского лесничества", силы арендаторов лесных участков. В районе задействованы 26 единиц техники", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Приморье ликвидировали шесть лесных пожаров в Лесозаводском городском округе, Дальнереченском, Кавалеровском, Михайловском, Надеждинском и Черниговском районах, локализовали шесть лесных пожаров в Кавалеровском, Ханкайском районах и Уссурийском городском округе. На утро четверга действующими остаются 11 лесных пожаров в Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе.

За сутки на тушении лесных пожаров работали 279 человек и 53 единицы техники. Также в крае возобновили работу межведомственной комиссии по мониторингу ситуации с лесными пожарами.

Ранее особой противопожарный режим ввели на территории Уссурийского городского округа. Кроме того, департамент лесного хозяйства с 26 марта частично ввел в Приморье пожароопасный период, сейчас он действует во Владивостокском, Уссурийском, Сергеевском и Кавалеровском лесничествах. С 9 апреля его введут на территориях Арсеньевского, Верхне-Перевальнинского, Дальнереченского, Рощинского, Спасского, Тернейского и Чугуевского лесничеств.

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