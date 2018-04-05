В Якутии завершился чемпионат профмастерства молодых оленеводов России и Норвегии

ЯКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Международный чемпионат профессионального мастерства Arctic Skills среди молодых оленеводов России и Норвегии завершился в селе Иенгра Нерюнгринского района Якутии, где компактно проживают эвенки. Соревнования проходили по компетенциям "Оленевод", "Эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортного средства, генераторов", "Проектирование электронного стойбища и возведение чума", "Хозяйка чума", "Строганина", сообщили в пресс-службе минобрнауки Якутии.

"В рамках компетенций участники продемонстрировали умения и навыки по изготовлению элементов упряжки, плетению чаута (ременного аркана - прим. ТАСС), выделке шкуры, проектированию стойбища, а также оказанию первой медицинской помощи в кочевых условиях", - сообщили в пресс-службе.

В рамках соревнования по компетенциям "Оленевод", "Хозяйка чума" участники чемпионата показывали умения по подсчету количества оленей, метанию чаута, работы с оленьей упряжкой, разжиганию костра, готовке ухи. В рамках состязаний по компетенции "Оленевод" также состоялись гонки на оленьих упряжках среди мужчин и женщин.

Чемпионат профессионального мастерства Arctic Skills проходил в рамках международного семинара "Оленеводство-основа жизнедеятельности коренных народов Арктики". Организаторами выступили Министерство образования и науки Якутии, Центр профессиональных компетенций, Государственный комитет региона по делам Арктики, Секретариат Северного форума, администрация Нерюнгринского района, а также Южно-Якутский технологический колледж и Арктический колледж народов Севера.