Музейный комплекс сибирского острога XVIII века появится на Алтае

НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Полномасштабная реконструкция пограничной крепости XVIII века началась в Чемальском районе Алтайского края. Как рассказал ТАСС директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов, который выступает на этом объекте проектировщиком, реконструкция позволит туристам увидеть, как были устроены сибирские остроги.

"Строительство сейчас идет в Чемальском районе в долине маленькой речки Куюм. Это такая чистая площадка, где строится острог, чтобы стать музеем, который расскажет о казачестве и о жизни на границе. Очень хочется сделать острог, который покажет, как была устроена жизнь в пограничных крепостях того времени", - рассказал собеседник агентства.

По словам Шаповалова, заказчиком проекта выступает частное лицо. Строительство должно завершиться летом этого года. В результате под открытым небом появится музей острога. Все помещения оборонительной крепости будут выполнены в точности в соответствии с проектами прошлых лет, согласно которым острог был замкнутым частоколом с башнями, где жили военные и располагались склады.

"Все остроги здесь раньше строились примерно одинаково, это был такой типовой проект, так называемый острог на малую статью. Четыре башни, стены, ворота, пороховой погреб, продовольственный склад, изба и надворные постройки. Этот стандарт был принят на границе. Они потом могли расширяться, а поначалу были все более или менее одинаковыми", - уточнил Шаповалов.

Андрей Шаповалов возглавляет Новосибирский краеведческий музей с 2009 года, входит в состав президиума Союза музеев России. В 1997 году он защитил диссертацию о жизни сибирского острога в XVIII века. Активно занимался восстановлением музейно-туристического комплекса "Сузун-завод. Монетный двор", который рассказывает историю медеплавильного завода и монетного двора в Сузунском районе Новосибирской области.