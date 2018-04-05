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В Забайкалье задержали школьников, устроивших степной пожар

В стране
5 апреля, 6:31 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 5, апреля. /ТАСС

Родителей школьников привлекли к административной ответственности

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ЧИТА, 5 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Забайкалье задержали троих школьников, которые устроили степной пожар возле села Байгул, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.

"В селе Байгул участковый и инспектор по делам несовершеннолетних задержали троих школьников. Сотрудники полиции установили, что подростки развели костер, из-за которого загорелась сухая трава. В результате огонь охватил около 100 га степи возле села", - сказали в ведомстве.

Родителей школьников привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями… обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Природные пожары в Забайкалье начались в конце марта. По данным минприроды края на 08:00 (02:00 мск), в регионе действуют пять лесных пожаров на общей площади 69 га. Угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 58 человек, задействовали 12 единиц техники.

В среду губернатор Наталья Жданова установила особый противопожарный режим на территории 29 из 35 муниципальных образований Забайкальского края. 

Село Байгул находится в Чернышевском районе Забайкальского края примерно в 300 км к востоку от Читы. В нем живут около 900 человек.

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