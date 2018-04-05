Число жертв ДТП с авторефрижератором в Ставрополье увеличилось до четырех

СТАВРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Один из пострадавших при столкновении легкового автомобиля с рефрижератором скончался в реанимации в Ставрополье, сообщил в четверг отдел пропаганды краевого управления ГИБДД. ДТП произошло в среду в Изобильненском районе, на месте погибли три человека, еще двоих доставили в больницу.

"Ночью в реанимационном отделении скончался четвертый участник автоаварии в Изобильненском городском округе… По факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства и степень ответственности участников будут установлены в ходе следствия", - уточняется в сообщении.

Авария произошла в среду 4 апреля около 18:30 мск на 17 км автодороги Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское. Водитель легкового ВАЗ-21013 по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым рефрижератором. На месте погибли водитель и два пассажира легковой машины, скончавшийся в реанимации мужчина также был пассажиром этого автомобиля. Все погибшие - граждане Узбекистана в возрасте от 23 до 34 лет, временно они проживали в городе Изобильном.

Водитель рефрижератора в ДТП получил тяжелые травмы, он находится под наблюдением медиков. По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗа не был злостным нарушителем правил дорожного движения.