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Спасатели МЧС вылетели в Амурскую область для борьбы с природными пожарами

В стране
5 апреля, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Сейчас на территории региона действуют несколько крупных очагов возгорания

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Группа спасателей Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ отправлена в Амурскую область для защиты населенных пунктов от природных пожаров, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе центра.

"Сибирский региональный центр МЧС России командировал свои подразделения в Амурскую область для защиты населенных пунктов от природных пожаров. 30 бойцов Амурского спасцентра МЧС будут оказывать помощь администрации Свободненского района, и отряд из десяти спасателей направлен в Магдагачинский район", - сказали в ведомстве.

В Приамурье в настоящее время действует несколько крупных очагов пожаров, их площадь увеличивается, отметили в МЧС. Обстановку осложняет теплая и ветреная погода.

"В помощь местным органам власти в Амурскую область из Хабаровска вертолетом Ми-26 доставлены военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России и спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России. Их задача - мониторинг обстановки, организация разъяснительной работы с населением и профилактических мер по защите жилья и объектов социального назначения от угрозы огня", - добавили в пресс-службе.

Также в готовности к отбытию на пожары находятся дополнительные силы пожарных из Хабаровска.

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