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Вице-премьер Северной Осетии отметил улучшение работы министерств в регионе

В стране
5 апреля, 13:27 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 5, апреля. /ТАСС

Причиной стало внедрение в республику федерального пилотного проекта "Бережливое правительство"

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ВЛАДИКАВКАЗ, 5 апреля. /ТАСС/. Федеральный пилотный проект "Бережливое правительство", который реализуется с конца прошлого года в Северной Осетии, позволил улучшить работу в ряде министерств республики, сказал вице-премьер Анатолий Поляков на заседании проектного офиса по реализации проекта.

"Есть уже первые результаты этой работы. К примеру, в министерстве промышленности и транспорта сократилось время на выдачу лицензии по приему черных и цветных металлов. В министерстве труда и социального развития оптимизировали процесс сбора документов для получения тех или иных субсидий, если раньше нужно было собирать семь видов документов, то сейчас нужно предоставить всего лишь один", - сказал Поляков.

По его словам, в рамках реализации проекта по каждому ведомству разработаны дорожные карты, подготовлены все необходимые нормативно-правовые документы. "Жители республики уже ощутили простоту и доступность взаимодействия с чиновниками. Наша задача, чтобы в конечном итоге каждый гражданин республики почувствовал необходимость и полезность данного проекта", - отметил вице-премьер.

Проект "Бережливое правительство" разработан при содействии госкорпорации "Росатом". Северная Осетия стала одним из пяти регионов страны, в котором он реализуется. С просьбой о включении республики глава региона Вячеслав Битаров обратился к первому заместителю администрации президента РФ Сергею Кириенко в сентябре 2017.

Цель "Бережливого правительства" - оптимизация производственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда в исполнительных органах государственной власти.

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