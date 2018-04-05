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Власти Петербурга сообщили о двух летальных случаях заболевания гриппом

В стране
5 апреля, 13:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Младшим школьникам продлили каникулы до конца текущей недели

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Два летальных случая гриппа зафиксировали в Санкт-Петербурге за время нынешнего эпидсезона, такой показатель свидетельствует об эффективности прививочной кампании, сообщила в четверг вице-губернатор города Анна Митянина.

"Сезон гриппа... новый вирус, который пока мы не можем окончательно победить. <...> Всего два летальных случая - очень весомый аргумент, чтобы прививаться", - сказала Митянина на заседании профильной комиссии Законодательного собрания Петербурга, на котором депутаты интересовались эффективностью прививочной кампании в связи с эпидемией и вопросом продления школьных каникул.

Глава профильной комиссии городского парламента Елена Киселева предложила провести информационно-просветительскую работу для населения. "Доверие к вакцинации... среди населения, не имеющего медицинского образования, может снизиться", - пояснила депутат.

Как ранее сообщалось, прививку от гриппа перед началом эпидсезона 2017-2018 годов в Петербурге сделали более 2,5 млн человек, или почти половина жителей города. По официальным данным, осенью 2016 года от гриппа вакцинировали более 40% населения, по итогам эпидсезона зафиксировали пять летальных случаев. В 2015 году привили около 30% населения города, и на протяжении эпидсезона 2015-2016 годов от гриппа умерли 102 человека.

Превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Санкт-Петербурге за последнюю неделю марта, по данным Роспотребнадзора, снизилось почти вдвое - показатель упал с 42 до 23%. До конца текущей недели младшим школьникам продлили каникулы, которые для всех петербургских школ наступили досрочно с 21 марта.

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