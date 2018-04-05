На форуме в Красноярске обсудят проект Енисейской экономической зоны и вопросы экологии

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Проект создания Енисейской экономической зоны, подготовку Красноярска к Всемирной зимней Универсиаде - 2019 и вопросы экологии обсудят участники XV Красноярского экономического форума (КЭФ), который открывается 12 апреля, сообщил на пресс-конференции в четверг в пресс-центре ТАСС врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

"Мы сочли возможным на форуме сделать отдельное обсуждение проекта "Енисейская Сибирь". Руководители Тывы, Хакасии и Красноярского края вышли с инициативой к президенту о создании специальной макрорегиональной программы под таким названием и с тем, чтобы она вошла в план пространственного развития России <…> На форуме мы проведем предметное обсуждение организационных механизмов, возможной системы управления проектом, новые механизмы стимулирования",- сообщил Усс.

Идею создания Енисейской экономической зоны предложил врио губернатора Красноярского края Александр Усс в декабре прошлого года. На подписании меморандума о взаимодействии с крупными промышленными компаниями он сказал о возможности создать рабочую группу, которая займется разработкой организационных, правовых и экономических предпосылок ускоренного экономического развития Красноярского края, Хакасии и Тывы. По словам Усса, в прошлом эти три региона были единым экономическим районом.

Также, по словам Усса, на форуме обсудят вопросы, связанные с подготовкой города ко Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в марте 2019 года, и вопросы связанные с решением экологических проблем краевого центра. Все эти вопросы обсуждались в ходе визита президента России Владимира Путина в Красноярск в марте этого года, добавил врио губернатора.

Развитие северных территорий

В рамках КЭФ пройдет генеральная ассамблея Северного форума - крупнейшей международной неправительственной организации, объединяющей губернаторов северных регионов. Северный форум также обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус ЭКОСОС ООН. Организация объединяет регионы Российской Федерации (Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатская область), Исландии (город Акурейри), США (Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (Лапландия).

По словам Усса, на площадке будет обсуждаться реализация совместного проекта "Норникеля" и "Русской платины" для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района (Таймыр). "Во время приезда к нам президента Владимира Путина было подписано ... соглашение между компаниями "Норникель" и "Русская платина". Мы ожидаем, что в ближайшие пять лет будет создано производство сопоставимое по налоговому потенциалу "Норникеля", для нас значит это многое", - сказал врио губернатора. Он добавил, что на совместном предприятии будут применяться самые современные технологии.

Усс отметил, что на заседании генассамблеи будут обсуждаться условия проживания и интересы коренных малочисленных народов Севера.

О форуме

На XV Красноярский экономический форум уже зарегистрировалось 5 тысяч гостей из 50 регионов России и 22 иностранных государств.

В 2018 году Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля. Его главная тема - "Россия 2018 - 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.