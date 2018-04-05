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Орловские аграрии получат 28 млрд рублей льготных кредитов на модернизацию в 2018 году

В стране
5 апреля, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Средства направят на покупку тракторов, комбайнов, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники, а также на строительство теплиц

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Орловской области в 2018 году получат 27,7 млрд рублей в виде льготных инвестиционных кредитов на техническую и технологическую модернизацию производства, в том числе на приобретение тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Орловские аграрные предприятия заявили к получению в 2018 году льготных инвестиционных кредитов на 27,7 млрд рублей, всего заключено 75 соответствующих договоров. Основным направлениями использование кредитов является приобретение тракторов, комбайнов, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники, строительство теплиц", - сказали в пресс-службе.

Почти половина заявок на получение инвестиционных кредитов приходится на долю крестьянско-фермерских хозяйств. "Малые предприятия оформили 31 заявку на сумму около 290 млн рублей", - отметили в правительстве.

Кроме того, от Орловской области в Минсельхоз РФ направлен список сельхозпроизводителей, которые планируют получить другой вид поддержки - льготные краткосрочные кредиты, на подготовку к посевной кампании. Сумма займов ожидается на уровне 182 млн рублей.

Инвестиционные кредиты предоставляются на срок от двух до пяти лет, краткосрочные - один-два года. По обоим видам займов годовая ставка не превышает 5%, добавили в пресс-службе.

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