Прокурора Абакана назначили заместителем прокурора Дагестана

МАХАЧКАЛА, 5 апреля. /ТАСС/. Прокурора города Абакана (Республика Хакасия) Алексея Ежова назначили на должность заместителя прокурора Дагестана. Об этом ТАСС сообщила в четверг старший помощник прокурора региона по связям со СМИ и общественностью Татьяна Голубова.

"Сегодня приказом генпрокурора России старший советник юстиции Алексей Ежов освобожден от должности прокурора города Абакана Республики Хакасия и назначен на должность заместителя прокурора Дагестана", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, 21 марта в связи с выходом на пенсию по выслуге лет по собственному желанию уволился 39-летний заместитель прокурора республики Заур Тарханов. Кроме того, 27 марта заместителя прокурора Дагестана Изета Гаджиева назначили первым заместителем прокурора региона.

10 февраля генпрокурор России Юрий Чайка представил в Махачкале коллективу прокуратуры и руководству республики нового прокурора Дагестана - 46-летнего Дениса Попова, ранее возглавлявшего прокуратуру Хакасии.

Прежний прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов, возглавивший надзорное ведомство 24 апреля 2013 года, ушел в отставку. 1 февраля Народное собрание республики поддержало кандидатуру Попова на должность прокурора региона.