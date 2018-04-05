Спасатели отмечают повышение уровня рек в Центральной России

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Уровень воды в реках некоторых регионов Центрального федерального округа увеличился за прошедшие сутки. В Воронежской области реки Подгорная поднялась на 6,5 м, спасатели эвакуируют людей из 800 подтопленных домов, а в Орловской области девять мостов за сутки скрылось под водой. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в региональных управлениях МЧС.

Ухудшение паводковой ситуации возможно в Курской, Белгородской, Тульской областях, отмечают в спасательных ведомствах, они связывают это с интенсивным таянием снега. По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов Центрального федерального округа в ближайшие дни температура воздуха будет держаться на уровне плюс 7-13 градусов, а на Юго-Западе потеплеет до 17 градусов.

Эвакуация жителей началась в Воронежской области

В четверг в Калачеевском районе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подъема почти на 6,5 м уровня реки Подгорная.

"В городе Калаче подтоплено порядка 800 частных домовладений, в которых проживают около 2 тыс. человек. Создан оперативный штаб по борьбе с последствиями паводка, на месте работает группировка сил МЧС в составе 112 человек и 23 единицы техники. По данным на 15:00 мск на лодках вывезено 125 человек, из них пятеро доставили в пункт временного размещения, открытый в общежитии местного профтехучилища, остальных - к родственникам", - сообщили ТАСС в оперативном штабе МЧС, добавив, что при необходимости будут временно заселять людей в помещение местного интерната.

Режим ЧС объявлен и в селе Гвазда Бутурлиновского района Воронежской области. Низководный мост на реке Осередь вначале оказался подтопленным, а затем поток воды полностью сорвал его с опор. Село, в котором на четырех улицах расположены 150 домов с населением 239 человек, оказалось отрезано от большой земли - объездных путей к нему нет.

"Там открыта лодочная переправа, на территории расположен магазин, фельдшерско-акушерский пункт, организовано дежурство пожарно-спасательной части, эвакуации населения пока не требуется", - сказали в областном управлении МЧС.

Более 20 мостов затоплено под Рязанью и Орлом

По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки в черте Рязани уровень воды в Оке повысился на 16 см и составил 34 см ниже нулевой отметки, угрозы паводка пока нет, но на территории пяти районов области затоплено 13 низководных мостов.

За стуки оказались затопленными 11 мостов низководных мостов в Орловской области, 4 апреля управление МЧС сообщало лишь о двух случая подтопления. "В ближайшие дни прогнозирует дальнейшее повышение уровня воды, организовано круглосуточное дежурство пожарной охраны. Во всех населенных пунктах, попавших в зону паводка, есть объездные маршруты", - отметили в региональном спасательном ведомстве.

Прямое транспортное сообщение нарушено с деревней Косая Губа в Плавском районе Тульской области, река Плава поднялась над уровнем моста на 90 см. Накануне в регионе паводок затопил также мост в Куркинском районе, доехать до шести деревень пока можно только по объездным дорогам.

Подтоплен один путепровод и в Валуйском районе Белгородской области, угрозы подтопления населенных пунктов не прогнозируется, так как река находится в 2 км от ближайшего села, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Половодье под видеонаблюдением

Из-за угрозы подтопления некоторых территорий режим повышенной готовности объявлен в Курске, паводковую обстановку на реках Сейм и Тускарь отслеживают с помощью беспилотников и видеокамер системы "Безопасный город". "При необходимости будут развернуты три лодочные переправы, уже подготовлено необходимое количество песка и глины для устройства искусственных плотин", - отметили в пресс-службе мэрии.

В Ивановской области дневная температура достигла плюс 11 градусов, идет активное таяние снега. Пока половодье не началось, но на некоторых малых реках лед уже вскрылся, на Горьковском водохранилище толщина достигает еще 50 см. Лед держится и на большинстве водоемов Владимирской области, за исключением семи рек, уровень воды в которых пока не вызывает опасений.