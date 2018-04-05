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Власти Адыгеи в 2017 году выделили 432 млн руб. на поддержку более 190 предпринимателей

В стране
5 апреля, 19:25 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 5, апреля. /ТАСС

Глава республики Мурат Кумпилов также отметил, что ведется "активная работа" по продвижению продукции местных производителей

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МАЙКОП, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи в 2017 году выделили из областного бюджета 432 млн рублей на поддержку 191 организации малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава республики Мурат Кумпилов.

"В Адыгее мы реализуем комплекс мероприятий, направленных на улучшение конкурентной среды, создание условий для ведения и развития предпринимательства, увеличения доли закупок и госзаказов у бизнеса. В целях господдержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году в республике выделено 432 млн рублей 191 субъекту", - рассказал он.

Руководитель региона также отметил, что в 2017 году шесть резидентов получили в аренду по льготной цене производственные площади и офисные помещения в создаваемом агробизнес-инкубаторе.

"В республике также ведется активная работа по продвижению продукции местных товаропроизводителей через крупные торговые сети, поставлена задача муниципалитетам продолжить работу по проведению ярмарок, расширению ассортимента и увеличению объемов поставок продукции местных производителей на потребительский рынок", - рассказал Кумпилов.

По его словам, в регионе предусмотрена система поощрений муниципальных образований, показывающих лучшие результаты в развитии конкуренции и привлечении инвестиций.

В декабре 2017 года Путин подписал указ "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", которым утвержден Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы. Содействие развитию конкуренции обозначено в качестве приоритета для разных уровней власти.

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