Трутнев поручил разобраться с дефицитом льготных авиабилетов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития совместно с "Аэрофлотом" разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Вопрос с авиаперелетами - один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается, и такое положение дел неприемлемо, Дальний Восток должен стать доступней", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

По данным Росавиации, в этом году более 446,7 тыс. пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах самого региона и перевозку детей во всероссийский детский центр "Океан". В программе задействованы семь авиакомпаний: "Аэрофлот-российские авиалинии", "Алроса", "Норд Стар", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и "Якутия".

Отмечается, что билет по фиксированному "плоскому" тарифу в экономический класс (за 25 тыс. рублей) может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах "Аэрофлота" из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа "плоских тарифов" действует и на рейсах авиакомпании "Россия" между Москвой и дальневосточными городами, билеты по доступной цене в 2018 году дополнительно смогут купить билеты 900 тыс. человек.

Продажу льготных авиабилетов остановили в некоторых регионах Дальнего Востока, в том числе и в Приморском крае. "Авиакомпания была вынуждена прекратить продажу в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий, чтобы не нарушить договор с Росавиацией. По условиям договора, авиакомпания обязана строго соблюдать выделенный ей лимит субсидирования", - сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Уточняется, что "Аэрофлот" в регионе продолжает продажу билетов в рамках собственной социальной программы "плоских тарифов", субсидированные билеты в Приморье продолжают продавать по нескольким направлениям и авиакомпании "Уральские авиалинии", "Якутия" и S7 ("Сибирь").

Ситуация на Дальнем Востоке

Продажа льготных авиабилетов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" началась 29 марта и остановилась с 4 апреля в целом ряде регионов Дальнего Востока, в частности в Приморье, Хабаровском и Камчатском краях, на Сахалине, в Магаданской области

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный уже обратился в правительство РФ с просьбой выделить дополнительное финансирование на субсидированные авиаперевозки. В Приамурье, где льготных авиабилетов также не осталось, власти проверят обращения жителей с жалобами о намеренном прекращении продаж авиабилетов по льготным тарифам.

Госдума приняла в четверг протокольное поручение, в соответствии с которым комитет по транспорту и строительству запросит в правительстве информацию о реализации субсидированных билетов на Дальнем Востоке.