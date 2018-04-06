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Около 13 млн рублей получат моногорода Приморья на развитие малого бизнеса

В стране
6 апреля, 4:07 UTC+3

Из краевого бюджета на эти цели направлено 4 млн рублей, из федерального - 8,9 млн

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ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Моногорода в Приморском крае в 2018 году получат 12,9 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Монопрофильным муниципальным образованиям Приморья распределены субсидии на реализацию местных программ развития малого и среднего предпринимательства. Общая сумма субсидий, которые моногорода получат в этом году, - 12,9 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.

Из краевого бюджета на эти цели направлено 4 млн рублей, из федерального - 8,9. Средства получат Арсеньев, Дальнегорск, Спасск-Дальний и поселок Лучегорск. Полученные субсидии моногорода направят на компенсации бизнесменам. В частности, малый и средний бизнес сможет компенсировать затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности, уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды и уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.

О необходимости поддерживать российские моногорода заявил президент России Владимир Путин. Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте РФ назвал модернизацию моногородов одним из 11 национальных проектов, реализация которого имеет стратегический статус для государства.

Приоритетный проект "Комплексное развитие моногородов" рассчитан до 2025 года и охватывает 60 субъектов страны.

Ожидается, что в Приморье реализация этого проекта позволит диверсифицировать экономику моногородов, сформировать условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса, создать новые рабочие места, сделать моногорода комфортными для жизни.

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