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Ученые представят результаты исследования пастбищ на слете оленеводов и охотников на Ямале

В стране
6 апреля, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Встреча состоится 7 апреля

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Ученые представят результаты изучения оленьих пастбищ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на совещании с делегатами слета оленеводов и охотников, который пройдет в поселке Яр-Сале. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"Сотрудники научного центра, Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных (ИЭРиЖ) УрО РАН и департамента по науке и инновациям округа 7 апреля примут участие в совещании руководителей Ямальского района с делегатами 57-го слета оленеводов и охотников. На встрече ученые представят результаты геоботанической оценки оленьих пастбищ, проведенной в 2017 году, и расскажут об исследованиях в сфере сохранения и правового обеспечения оленеводства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что эксперты из Тюменского и Челябинского государственных университетов также поднимут темы опустынивания северных территорий и психолого- педагогического сопровождения процесса обучения и воспитания детей коренного населения, ведущего традиционный образ жизни.

Научный центр изучения Арктики создали в ЯНАО в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Совместно с окружным департаментом по науке и инновациям центр реализует дорожную карту научных исследований, включающую широкий круг гуманитарных и естественнонаучных тем.

Ранее сообщалось, что в 2017 году по инициативе регионального правительства была проведена геоботаническая оценка оленьих пастбищ на территории Ямальского и Тазовского районов ЯНАО. В исследованиях принял участие большой коллектив ученых из Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и ИЭРиЖ УрО РАН.

Всего на Ямале насчитывается более 600 тыс. северных оленей - это крупнейшее в мире одомашненное стадо этих животных.

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