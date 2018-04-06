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Все зимние автомобильные дороги на Ямале закроют до 30 апреля

В стране
6 апреля, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В пятницу проезд открыт по всем региональным зимникам

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Все зимние автомобильные дороги регионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закроют до 30 апреля. Об этом в пятницу сообщил инженер отдела содержания и ремонта автодорог дорожной дирекции округа Владимир Щепин.

"По заключенным контрактам зимники должны работать до 30 апреля, но обычно мы их закрываем немного раньше по погодным условиям. По опыту прошлых лет - это период с 20 по 30 апреля. В округ пришло потепление, поэтому даты закрытия зимников напрямую зависят от повышения температуры", - привели его слова в пресс-службе губернатора ЯНАО.

На следующей неделе закроют часть зимника Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. "Дорожники из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры закрывают участок от границы округа до села Теги, в связи с чем ямальские дорожники закрывают участок от села Азовы до границы округа. По участкам Лабытнанги - Мужи - Азовы движение будет открыто, пока позволяют погодные условия", - добавили в пресс-службе.

По данным властей, в пятницу проезд открыт по всем региональным зимникам.

"По сезонным автодорогам Салехард - Надым и Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО) открыто движение для всех транспортных средств массой до 30 тонн. На зимнике Уренгой - Красноселькуп запрещено движение для легковых неполноприводных автомобилей массой до 3,5 тонны, для всего остального транспорта массой до 30 тонн движение открыто. На участке Аксарка - Салемал - Панаевск зимника Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сал разрешено движение для всех видов транспорта массой до 20 тонн, на участок Панаевск - Яр-Сале допускаются только полноприводные и грузовые автомобили массой до 20 тонн", - уточнили в пресс-службе.

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