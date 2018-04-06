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Гран-при фестиваля "Призвание - волонтер" завоевал документальный фильм о Русской Арктике

В стране
6 апреля, 13:01 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 6, апреля. /ТАСС

Фильм "Клевые парни из бухты Тихой" снят на бывшей полярной станции летом 2013 года

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 апреля. /ТАСС/. Документальный фильм о Русской Арктике "Клевые парни из бухты Тихой" режиссера Бориса Амарова завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля телепрограмм и фильмов "Призвание - волонтер". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба национального парка "Русская Арктика".

"В Москве вручены награды всероссийского фестиваля телепрограмм и фильмов "Призвание - волонтер". Гран-при фестиваля завоевал документальный фильм "Клевые парни из бухты Тихой". Диплом режиссеру и оператору фильма Борису Амарову вручил председатель жюри фестиваля, ректор Национальной академии медиаиндустрии профессор Евгений Дугин" - говорится в сообщении.

Фильм "Клевые парни из бухты Тихой" был снят на территории бывшей полярной станции Бухта Тихая (1929-1957) расположенной на острове Гукера архипелага Земля Франца- Иосифа летом 2013 года. Фильм продолжительностью 39 минут рассказывает о том, как полярная станция Бухта Тихая, где в 1913-1914 годах зимовала полюсная экспедиция Георгия Седова, а в 1929 году была открыта первая советская полярная станция, превращается в музей под открытым небом.

Бухта Тихая расположена на северо-западной части острова Гукера, который был открыт голландской экспедицией А. Де-Брюйне в 1879 году. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, экспедиция которого провела здесь зимовку в 1913-1914 годах. На месте зимовки русской полярной экспедиции Георгия Седова в августе 1929 года была создана стационарная научная полярная станция. Капитальные строения и техника тридцатых годов хорошо сохранились. Сейчас здесь расположен опорный пункт национального парка "Русская Арктика".

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