Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мурманские рыбаки успешно завершили первую после двухлетнего перерыва мойвенную путину

В стране
6 апреля, 13:47 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 6, апреля. /ТАСС

В 2016-2017 годах действовало ограничение на промысел мойвы, которое было введено для восстановления популяции рыбы в Северном бассейне

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Рыбопромышленники Мурманской области успешно завершили первую после снятия двухлетнего ограничения на вылов мойвенную путину. Как сообщила пресс-служба Мурманского морского рыбного порта (ММРП), в пятницу вечером начнется выгрузка последнего судна с этой рыбой - транспорта-рефрижератора "ФРИО Владивосток", который прибыл в порт с 3,5 тыс. тонн мойвы в трюмах.

"На этом мойвенную путину можно считать закрытой, так как все участвовавшие в ней суда ушли за другой рыбой либо вернулись в Мурманск. Всего "мойвенный" грузооборот ММРП составил с февраля по апрель 32 тыс. тонн", -сообщает пресс- служба.

Ожидаемый 6 апреля транспорт "ФРИО Владивосток" доставит в Мурманск мойву уже в пятый раз. Общий объем рыбы, прибывшей в порт в трюмах этого транспорта, превысит планку в 15 тыс. тонн - это почти половина от всей мойвы, принятой мурманским портовиками. А последним район промысла в Норвежском море покинул траулер-сейнер "Лазурный". 5 апреля это судно, принадлежащее компании "Айсберг-Норд", начало выгрузку 950 тонн мойвы на холодильный терминал ММРП. За время путины "Лазурный" совершил четыре рейса.

Чтобы оперативно перегрузить поступающую в порт мойву, ММРП заранее закупил современные электропогрузчики, провел внеочередное техобслуживание портальных кранов, увеличил численность бригад, обучив и приняв на работу новых докеров. Эти меры позволили почти в два раза увеличить скорость обработки промысловых и транспортных судов.

В 2016-2017 годах действовал мораторий на промысел мойвы, введенный смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству. Ограничение должно было позволить восстановиться популяции мойвы в Северном бассейне, поскольку мойва является основной кормовой базой трески, пояснили в пресс-службе порта. На этот год ограничение было снято.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Мурманская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
3
Захарова: домашние животные Скрипалей могли стать важной уликой в деле об отравлении
4
Тактаров не считает пиар-акцией нападение Макгрегора на автобус с Нурмагомедовым
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
Золотовицкий приветствовал назначение Машкова худруком "Табакерки"
7
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости