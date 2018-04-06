Мурманские рыбаки успешно завершили первую после двухлетнего перерыва мойвенную путину

МУРМАНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Рыбопромышленники Мурманской области успешно завершили первую после снятия двухлетнего ограничения на вылов мойвенную путину. Как сообщила пресс-служба Мурманского морского рыбного порта (ММРП), в пятницу вечером начнется выгрузка последнего судна с этой рыбой - транспорта-рефрижератора "ФРИО Владивосток", который прибыл в порт с 3,5 тыс. тонн мойвы в трюмах.

"На этом мойвенную путину можно считать закрытой, так как все участвовавшие в ней суда ушли за другой рыбой либо вернулись в Мурманск. Всего "мойвенный" грузооборот ММРП составил с февраля по апрель 32 тыс. тонн", -сообщает пресс- служба.

Ожидаемый 6 апреля транспорт "ФРИО Владивосток" доставит в Мурманск мойву уже в пятый раз. Общий объем рыбы, прибывшей в порт в трюмах этого транспорта, превысит планку в 15 тыс. тонн - это почти половина от всей мойвы, принятой мурманским портовиками. А последним район промысла в Норвежском море покинул траулер-сейнер "Лазурный". 5 апреля это судно, принадлежащее компании "Айсберг-Норд", начало выгрузку 950 тонн мойвы на холодильный терминал ММРП. За время путины "Лазурный" совершил четыре рейса.

Чтобы оперативно перегрузить поступающую в порт мойву, ММРП заранее закупил современные электропогрузчики, провел внеочередное техобслуживание портальных кранов, увеличил численность бригад, обучив и приняв на работу новых докеров. Эти меры позволили почти в два раза увеличить скорость обработки промысловых и транспортных судов.

В 2016-2017 годах действовал мораторий на промысел мойвы, введенный смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству. Ограничение должно было позволить восстановиться популяции мойвы в Северном бассейне, поскольку мойва является основной кормовой базой трески, пояснили в пресс-службе порта. На этот год ограничение было снято.