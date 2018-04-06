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Более 300 тульских семей до конца осени переселят из аварийного жилья

В стране
6 апреля, 13:29 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 6, апреля. /ТАСС

Городские власти приобретут для них квартиры в новостройках

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ТУЛА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 300 семей, проживающих в Туле в аварийных домах, до конца ноября 2018 года получат квартиры в новостройках. На эти цели в областном и муниципальном бюджетах предусмотрели около 625 млн рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

"На расселение 36 аварийных домов из бюджета Тульской области выделено 405 млн рублей, из бюджета города - 220 млн. Планируется, что в период с 1 июля по 30 ноября 2018 года 310 семей переедут в благоустроенное жилье", - сказали в пресс-службе.

Все квартиры приобретут в новостройках и примут в муниципальную собственность. "Договоренности об этом уже достигнуты с такими строительными организациями, как "Внешстрой", "Витэсс", "Ин-Групп", "РК Строй", которые имеют хорошую репутацию на тульском рынке недвижимости", - отметил собеседник агентства.

Тулу впервые включили в региональную программу переселения из аварийного жилья. Ранее в ней участвовали преимущественно те районы Тульской области, где оставалось много обветшавших домов, ранее стоявших на балансе предприятий Подмосковного угольного бассейна. "В областном центре аварийки тоже расселяли, но только за счет муниципальных средств. Так в 2017 году квартиры получили 54 семьи", - уточнили в пресс-службе.

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