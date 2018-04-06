Российские вузы назвали заочное обучение неэффективным

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Представители российских вузов поддержали высказанное главой Минобрнауки РФ Ольгой Васильевой предложение о ликвидации заочной формы обучения, назвав в беседе с ТАСС этот формат получения образования неэффективным из-за отсутствия контакта студента с преподавателем и образовательной средой. Вместе с тем, учитывая популярность заочной формы образования, особенно среди жителей малых городов, где нет вузов, ей стоит искать альтернативу, например в лице онлайн-курсов, отметили представители образовательного сообщества.

История вопроса и "особая среда"

Частично - для экономических и юридических специальностей - "заочку" в России отменили в 2016 году, глава Минобрнауки называла этот механизм обучения фиктивным. Часть российских вузов, в частности в Новосибирске и Санкт-Петербурге, полностью отказались от заочного обучения еще раньше. На Кавказе и в Поволжье на смену ей внедряют онлайн-курсы, а Дальний Восток указывает на трудности с приездом студентов из удаленных районов в крупные города, где расположены вузы, и пока еще ищет решение проблемы.

Многие из опрошенных ТАСС экспертов выступили за отмену заочного обучения как неэффективного. "Заочная форма обучения не позволяет полноценно обучить специалиста по ряду направлений подготовки. Поэтому мы поддерживаем инициативу Минобрнауки о сокращении перечня направлений подготовки, по которым ведется обучение по заочной форме, и перевод таких направлений в очно-заочную форму", - сообщил ТАСС ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи.

Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский согласился с коллегой, указав на то, что вопрос здесь не только в методиках обучения, но и в особой среде, которая способствует вузовскому обучению. "Качественное образование - это не только лекции, коллоквиумы и экзамены. Важна еще среда, живое общение, причем не только с преподавателями, но и со сверстниками и практикантами-экспертами. Нужна концентрация образовательного процесса, чтобы всё, что происходит вокруг, работало на профессиональный и личностный рост", - сказал Галажинский, пояснив что "особая среда" формирует и сознание специалиста.

Не наездиться

Представители вузов Дальнего Востока - региона, где малые города расположены порой на огромном расстоянии от образовательных центров, - отмечают потенциальные сложности, связанные с отменой заочной формы образования. Переход на вечернюю форму затруднит положение таких студентов - они просто не смогут регулярно посещать лекции и семинары.

В Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) отказались от заочной формы для юристов и экономистов, однако отменить ее для всех специальностей означает лишить возможности получить образование тех, кто "виноват" лишь тем, что далеко живет, отметил в беседе с ТАСС замдиректора департамента по обеспечению качества образования СВФУ Владимир Игнатьев. "И заочная, и вечерняя формы обучения выгодны для работающих граждан, но есть разница в организации образовательного процесса. Трудности возникнут у студентов, проживающих вне места нахождения вуза, так как они не смогут каждый день посещать занятия", - сказал он.

На ту же проблему указал и. о. ректора Сахалинского госуниверситета Олег Федоров. "Заочное обучение очень сложно заменить вечерним, потому что у нас учатся студенты из самых разных районов Сахалинской области, и в силу удаленности некоторых муниципалитетов от областного центра вечером они учиться не смогут. Мы не можем набирать маленькие группы по пять-шесть человек: в прошлом году мы выпустили семь биологов, это очень нерентабельно - затраты большие, а выход специалистов маленький", - пояснил Федоров в беседе с ТАСС.

О том же говорят и в Северо-Кавказском федеральном университете. "В СКФУ на заочной форме обучается около 9 тыс. студентов, из них 70% не проживают в городах, где находится университет... Это основная сложность перевода студентов с заочной формы обучения на очно-заочную: студент будет вынужден либо отчислиться, либо переводиться в университет, территориально близко расположенный к месту его проживания. В настоящее время в нашем университете не планируется менять форму обучения для каких-либо специальностей", - отметила в беседе с ТАСС проректор СКФУ по учебной работе Ирина Соловьева.

О высокой востребованности заочной формы обучения в масштабах страны говорят и статистические данные. По данным статистического сборника, подготовленного в 2017 году Минобрнауки РФ и Высшей школой экономики, в России насчитывается почти 385 тыс. студентов-заочников в учебных учреждениях среднего звена (около 18% от общего их числа), а в вузах их доля и вовсе почти равна доле учащихся по очной форме - 2,2 млн человек из общего числа студентов в 4,76 млн (47%). Вечернее обучение гораздо менее популярно - образование в такой форме получают 149 тыс. студентов вузов и 48,6 тыс. учащихся средних специальных учебных заведений.

Ответственность... и коррупция

Вместе с тем у заочной формы обучения есть масса недостатков, прежде всего качество получаемых знаний, признают эксперты. "Очевидный минус в том, что на заочном обучении мало контактных форм обучения - лекций, семинаров. При такой форме большая ответственность ложится на самих обучающихся", - рассказал проректор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) по учебной работе Сергей Брованов.

В итоге, по его словам, уровень квалификации у выпускников-заочников зависит больше от личных качеств студента и его желания учиться. "На заочной и вечерней формах обучения, как правило, обучаются люди, которые в силу возраста более ответственно могут подходить к образовательному процессу. И здесь надо брать в расчет индивидуальные качества студента - ответственность и заинтересованность в получении знаний", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, сама по себе заочная форма нередко становится коррупционным фактором в сфере образования, сказал ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии ДГТУ Александр Кечемайкин. "Заочники приезжают [на сессию], и начинается вплоть до криминальной составляющей: мало того, что на платном учатся, еще и хотят дать деньги, чтобы поставили зачет", - отметил Кечемайкин.

Осознанный отказ

В настоящее время государственные вузы могут самостоятельно выбирать формы обучения в зависимости от спроса и ситуации на рынке труда, рассказала ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии Южного федерального университета Гульнара Ломакина. "Поэтому нельзя сказать, что по каким-то направлениям подготовки мы планируем менять форму обучения. Ежегодно по каждому из направлений принимается отдельное решение, в зависимости от заказов работодателей и спроса поступающих", - пояснила она.

Из этих соображений ряд вузов уже полностью отказался от заочного обучения. Среди них - Новосибирский госуниверситет (НГУ), который готовит много научных специалистов, и Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ), где считают, что выпускники-заочники менее компетентны и менее востребованы на рынке.

"НГУ - исследовательский университет, а такой формат предполагает и большое количество практикумов, и работу в лабораториях исследовательских институтов с первых лет обучения. Ничто из перечисленного невозможно реализовать в любом другом формате, кроме очного. Вот как, например, вырастить физика-экспериментатора, если он никогда не видел ни одной установки?" - рассказал ТАСС ректор НГУ Михаил Федорук.

В Санкт-Петербургском госуниверситете (СПбГУ) заочное обучение сочли неэффективным еще в 2010 году. "Решение об отказе от было продиктовано главным приоритетом: им была и остается подготовка компетентных и востребованных специалистов", - рассказала ТАСС первый проректор по учебной, внеучебной и учебно-методической работе вуза Екатерина Бабелюк. При этом, по ее словам, такая мера не повлияла на число иногородних студентов. В 2017 году более 70% первокурсников вуза оказались жителями других городов России.

Онлайн-курсы как альтернатива

Альтернативой заочной форме обучения и решением проблемы в современном мире информационных технологий могут стать онлайн-курсы, считают эксперты. Такую практику уже внедрили, в частности, в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) и Национальном исследовательском Нижегородском университете (ННГУ).

"Для заочников КБГУ вот уже два года широко применяются элементы электронного и дистанционного обучения. На сегодняшний день портал проекта КБГУ "Открытый университет" содержит более 500 курсов, ориентированных на студентов заочной формы обучения", - сообщил ТАСС проректор по учебной работе Вадим Лесев.

В ННГУ, где учится около 8 тыс. студентов-заочников, онлайн-лекции сейчас используют в рамках пилотного проекта. В этом году планируется запустить, как минимум, 10 курсов по разным направлениям. По словам ректора Евгения Чупрунова, заочно невозможно учить инженеров, физиков, врачей. А вот экономистов и гуманитариев - вполне реально, и онлайн-образование здесь поможет, считает Чупрунов.

"Я думаю, что заочное образование уйдет, и ему на смену очень быстро придет онлайн-образование. Это совершенно нормально, когда ты имеешь возможность не просто книжки прочитать, а послушать по интернету лекции выдающегося человека, с ним же по интернету пообщаться, провести какие- то решения задач, практических заданий", - рассказал ТАСС Чупрунов.