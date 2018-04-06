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Как регионы СЗФО готовятся к паводку

В стране
6 апреля, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Власти организовали временные пункты для размещения людей и сформировали запасы продовольствия и медикаментов

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Тысячи жителей Северо-Западного федерального округа могут попасть в зону подтопления - при неблагоприятных погодных условиях весенний паводок угрожает десяткам населенных пунктов. Спасатели готовятся проводить взрывные и ледокольные работы, к ним на помощь готовы прийти военные со спецтехникой. Корреспонденты ТАСС выяснили, как в Архангельской и Вологодской областях, Коми, Карелии и друггих регионах готовятся к предстоящему половодью.

Зоны риска

В Архангельской области в общей сложности насчитывают 12 зон возможного подтопления, где при неблагоприятных обстоятельствах в районе паводка могут оказаться около 2,5 тыс. человек

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Почти 20 тыс. человек могут оказаться в зоне подтопления и в Вологодской области, где наблюдают ледяные заторы на реках. Талые воды могут подтопить 72 населенных пункта в 11 муниципалитетах. Большие запасы снега, до 50% больше нормы, зафиксировали в Коми. В зоне подтопления здесь могут быть 83 населенных пункта, более 2 тыс. жилых домов и 6,2 тыс. человек.

В Карелии может подтопить 14 населенных пунктов с населением 220 человек. При прохождении ледоходов возможны заторы на реках Кумса, Ивина, Шуя, Олонка, отметили в карельском Гидрометцентре.

В Новгородской области ожидают подтопления в шести районах - Новгородском, Старорусском, Парфинском, Чудовском, Солецком и Крестецком.

Ледовые заторы

Наиболее сложную обстановку в этом году наблюдают в Архангельской области, где за зиму накопились большие запасы снега и льда, поэтому ледоход на Северной Двине ожидают при высоких уровнях воды. На реке много заторов, которые образовались еще осенью из-за того, что процесс ледообразования шел около двух месяцев. Об этом рассказал ТАСС руководитель Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

"Заторы в районе поселка Дябрино Красноборского района, существенный затор в районе Орлецы-Кривое в Холмогорском районе, очень мощная пробка в районе Черного Яра, в 20 км выше Архангельска. Примерно такая же была в 2010 году - промерзание на 9 м до дна от берега до берега и 4 км в длину. Тогда ее удалось вскрыть совместной работой ледоколов и взрывников", - сказал Уваров, уточнив, что, скорее всего такие работы потребуются и в этом году.

На сложных участках будут работать ледоколы "Капитан Евдокимов" и "Капитан Чадаев". Планируется, что судна пройдут вверх по Северной Двине на 65-70 км, чтобы предотвратить заторы и затопления в Холмогорском районе.

К профилактическим работам в Ленинградской области привлекли корабли Ленинградской военно-морской базы. В первую неделю апреля некоторые судна, включая ледокол "Буран", ломают лед в бухтах Финского залива, чтобы избежать подъема воды в период таяния снега.

Взрывные работы на реках

Если лед будет нести угрозу мостам, плотинам и другим гидротехническим объектам, в регионах Северо-Запада готовы проводить взрывные работы. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, уже создали специальные группы.

Взрывники готовы приступить к работе в Вологодской области, а также на реке Печоре в Коми, в обеих местах сформировали запасы взрывчатых веществ. На юге Архангельской области с момента вскрытия реки Сухоны будет находиться группа взрывников для проведения подрывов на стыке региона с Вологодской областью. Уже провели взрывные работы в Карелии на реках Нижний Выг, Шуя и Бесовец.

В Мурманской области саперы Северного флота начали подготовку к борьбе с ледовыми заторами и защите мостов от ледохода на реках еще в конце марта. Саперов подключат к работе, если лед встанет и вода пойдет на села, что раньше уже наблюдали несколько раз на юге области.

Военные готовы помогать спасателям и в Псковской области. "Во взаимодействии с [дислоцированной в Пскове] 76-й дивизией ВДВ есть договоренность в случае опасных заторных явлений совместно с саперами этой дивизии выезжать на места заторов и подрывать лед. Примерно запасена тонна взрывчатки", - сказал представитель областного главка МЧС Юрий Черепицкий.

Готовность на местах

В большинстве регионов, где есть риски подтоплений, власти уже подготовили временные пункты для размещения людей и сформировали запасы продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов.

В Архангельской области, например, создали резервы продовольствия на 58 тыс. человек и сформировали 87 пунктов временного размещения. Еще 78 пунктов готовы развернуть в Коми.

Спасатели также планируют привлекать и спецтехнику. Так, в Карелии для предупредительных и спасательных работ смогут привлечь 12 беспилотников, суда на воздушной подушке и снегоходы. При необходимости привлекут противоразмывные и восстановительные поезда, вертолет Ми-8.

В Ленинградской области проводят проверку готовности региональных дорог, мостов и развязок к прохождению весеннего паводка и принимают меры для защиты региональных трасс от подтоплений. "Для безопасного пропуска воды районные дорожные ремонтно-строительные и эксплуатационные управления убирают снежные валы, выполняют обследование водопропускных труб и лотков, обеспечивают беспрепятственный водоотвод с проезжей части", - рассказали в пресс-службе областного правительств

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