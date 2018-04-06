Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти выделят 500 млн рублей на дополнительное субсидирование льготных авиабилетов в ДФО

В стране
6 апреля, 17:01 UTC+3 АНОСИНО область/ 6, апреля. /ТАСС

Ранее Юрий Трутнев поручил Минтрансу, Росавиации и Минвостокразвития совместно с "Аэрофлотом" разобраться в ситуации с дефицитом льготных билетов на дальневосточные направления

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из резервного фонда 500 млн рублей на дополнительное субсидирование льготных авиабилетов на дальневосточные направления в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Первый, пусть небольшой, но шаг сделан в этом направлении, - полмиллиарда дополнительно выделяется из резервного фонда правительства на дополнительное субсидирование авиаперевозок в этом году. Средств нужно больше, будем работать над дальнейшем развитием этой программы", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщил о том, что полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития совместно с "Аэрофлотом" разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры.

Ситуация на Дальнем Востоке

Продажа льготных авиабилетов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" началась 29 марта и остановилась с 4 апреля сразу в нескольких регионах Дальнего Востока, в частности, в Приморье, Хабаровском и Камчатском краях, на Сахалине, в Магаданской области

Губернатор области Владимир Печеный уже обратился в правительство РФ с просьбой выделить дополнительное финансирование на субсидированные авиаперевозки. В Приамурье, где льготных авиабилетов также не осталось, власти проверят обращения жителей с жалобами о намеренном прекращении продаж авиабилетов по льготным тарифам.

Госдума приняла в четверг протокольное поручение, в соответствии с которым комитет по транспорту и строительству запросит в правительстве информацию о реализации субсидированных билетов на Дальнем Востоке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Камчатский край Хабаровский край Сахалинская область Магаданская область Развитие Дальнего Востока
Страны
Россия
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович Печеный, Владимир Петрович Галушка, Александр Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
2
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
5
Защита капитана российского судна "Норд" внесла за него залог
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости