Власти выделят 500 млн рублей на дополнительное субсидирование льготных авиабилетов в ДФО

АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из резервного фонда 500 млн рублей на дополнительное субсидирование льготных авиабилетов на дальневосточные направления в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Первый, пусть небольшой, но шаг сделан в этом направлении, - полмиллиарда дополнительно выделяется из резервного фонда правительства на дополнительное субсидирование авиаперевозок в этом году. Средств нужно больше, будем работать над дальнейшем развитием этой программы", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщил о том, что полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития совместно с "Аэрофлотом" разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры.

Ситуация на Дальнем Востоке

Продажа льготных авиабилетов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" началась 29 марта и остановилась с 4 апреля сразу в нескольких регионах Дальнего Востока, в частности, в Приморье, Хабаровском и Камчатском краях, на Сахалине, в Магаданской области

Губернатор области Владимир Печеный уже обратился в правительство РФ с просьбой выделить дополнительное финансирование на субсидированные авиаперевозки. В Приамурье, где льготных авиабилетов также не осталось, власти проверят обращения жителей с жалобами о намеренном прекращении продаж авиабилетов по льготным тарифам.

Госдума приняла в четверг протокольное поручение, в соответствии с которым комитет по транспорту и строительству запросит в правительстве информацию о реализации субсидированных билетов на Дальнем Востоке.