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Жители Владикавказа разработают проект оформления въезда в город

В стране
6 апреля, 17:16 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, апреля. /ТАСС

Победители конкурса получат денежные призы от 30 до 100 тыс. рублей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 апреля. /ТАСС/. Администрация местного самоуправления (АМС) города Владикавказ объявила творческий конкурс на лучший проект оформления въездов в столицу республики. Об этом сообщили в пресс-службе АМС.

"В конкурсе смогут участвовать архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, студенты высших и средних учебных заведений и отдельные творческие личности. К участию принимаются работы, выполненные из любого подручного материала, при этом материя, из которой будет выполнен знак, должна отличаться экономичностью, надежностью и долговечностью конструкции", - говорится в сообщении.

По мнению организаторов конкурса, эскизный проект должен содержать идею, отражающую образное представление о Владикавказе. Предложенный проект также должен ориентироваться на символы города, его должны воспринимать в любое время суток.

Эскизный проект, который выберет жюри, будет украшать въезд во Владикавказ или со стороны Военно-Грузинской дороги, или селения Гизель, либо Черменского шоссе. Также победители получат денежные призы от 30 до 100 тыс. рублей.

Как сообщал ТАСС глава администрации местного самоуправления Владикавказа Борис Албегов, впервые в текущем году одновременно капитально отремонтируют и благоустроят все пять въездов в город. "Везде помимо дорог будем проводить озеленение и общее благоустройство, а также установим надписи: "Владикавказ - Город воинской славы". Очень долгое время въезды не приводились в порядок", - отметил Албегов.

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